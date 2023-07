Die Hof­Bus GmbH bie­tet auch in die­sem Jahr wie­der den gewohn­ten Ser­vice der belieb­ten Volks­fest­bus­se an. Die bei­den Volks­fest­bus­se 1+2 brin­gen die Fahr­gä­ste am Abend sicher nach Hause.

Ab Frei­tag, 28. Juli, bedie­nen die Bus­se ab der Hal­te­stel­le Thea­ter jeweils um 22.10 Uhr, 22.40 Uhr und 23.10 Uhr das Stadt­ge­biet. Zusätz­lich wer­den an bei­den Wochen­en­den frei­tags und sams­tags, wei­te­re Fahr­ten um 23.40 Uhr und um 00.10 Uhr ange­bo­ten. Frei­tags ver­bin­det der Spät­ver­kehr mit der Linie16 (Volks­fest­bus 3) stünd­lich ab 19.49 Uhr bis ein­schließ­lich 22.49 Uhr die Hal­te­stel­le Frei­heits­hal­le mit den Stadt­tei­len Vogel­herd und Unter­kot­z­au. Sams­tags ändert sich die Abfahrts­zeit der oben genann­ten Linie auf 19.04 Uhr bis ein­schließ­lich 22.04 Uhr.

Natür­lich kom­men unse­re Fahr­gä­ste auch bequem und sicher zum Fest­platz – und nicht nur nach Hau­se: Die Bus­li­ni­en 1,2 und 11 befah­ren die Hal­te­stel­len Thea­ter bezie­hungs­wei­se Freiheitshalle.

Es gel­ten die bekann­ten Tari­fe. Die Ein­zel­fahrt kostet 2,50 Euro, selbst­ver­ständ­lich wer­den auch alle Zeit­kar­ten der Hof­Bus GmbH und das aktu­ell gül­ti­ge 49-Euro-Ticket anerkannt.

Die detail­lier­ten Fahr­plä­ne und Strecken­ab­läu­fe kön­nen auf der Home­page der Stadt­wer­ke Hof unter www​.stadt​wer​ke​-hof​.de/​b​u​s​/​l​i​n​i​en/ bzw. www​.hof​bus​.de abge­ru­fen wer­den. Wir wün­schen unse­ren Fahr­gä­sten viel Freu­de auf dem dies­jäh­ri­gen Hofer Volksfest.