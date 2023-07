Ent­ge­gen der ursprüng­li­chen Mit­tei­lung kann die Bus­li­nie 261 wäh­rend des Anna­fe­stes vom 21. bis 31.07.2023 ganz­tä­gig die Hal­te­stel­len „Lich­ten­ei­che“

und „Vik­tor-von-Schef­fel-Platz“ nicht bedie­nen, also auch nicht vor 13 Uhr. Die Hal­te­stel­le „Wil­helm-Hauff-Str.“ wird in die Ringstraße/​Ecke Wil­helm-Hauff-Str. ver­legt. Dies gilt auch noch für die Zeit des Abbaus des Anna­fe­stes am Diens­tag, 01.08.2023.