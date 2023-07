100 Dach­decker pro­fi­tie­ren ab sofort von der Inflationsausgleichsprämie

Wer auf dem Dach arbei­tet, dem winkt jetzt eine „dicke­re Lohn­tü­te“: Dach­decker im Land­kreis Kulm­bach bekom­men in die­sem und im kom­men­den Jahr eine Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie von ins­ge­samt 950 Euro. „Wich­tig ist: Jeder Dach­decker und jede Büro­an­ge­stell­te – alle bekom­men die­se Son­der­zah­lung“, sagt Uwe Beh­rendt. Nach Anga­ben der Bun­des­agen­tur für Arbeit pro­fi­tie­ren davon im Land­kreis Kulm­bach rund 100 Beschäf­tig­te in Dachdeckerbetrieben.

In die­sem Jahr steht, so die IG BAU, jedem Beschäf­tig­ten der erste Teil der Prä­mie zu – näm­lich 475 Euro und zwar ab sofort. „Des­halb jetzt zügig beim Chef auf der Mat­te ste­hen und das Geld ein­for­dern“, so der Tipp von Uwe Beh­rendt. Die zwei­te 475-Euro-Prä­mie wer­de spä­te­stens mit dem Febru­ar-Lohn im näch­sten Jahr fäl­lig. Auch Azu­bis pro­fi­tier­ten: „166,25 Euro erhal­ten sie als Extra-Geld“, so die IG BAU Oberfranken.

Die Bau-Gewerk­schaft habe die Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie durch­ge­setzt. Ziel war es, die Här­te der Kri­se abzu­fe­dern. „Vor allem die Infla­ti­on reißt ein Loch in die Lohn­tü­ten. Das wird mit die­ser ‚Kri­sen-Prä­mie‘ jetzt ein Stück weit gestopft“, sagt Behrendt.

Wich­tig sei, dass die Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie jetzt jeder Dach­decker­be­trieb im Land­kreis Kulm­bach zah­len müs­se. Die IG BAU habe sich näm­lich auf Bun­des­ebe­ne für einen gene­rel­len Anspruch aller Bran­chen-Beschäf­tig­ten auf die Prä­mie stark gemacht und erreicht, dass für die Son­der­zah­lung die soge­nann­te All­ge­mein­ver­bind­lich­keit gilt. „Damit müs­sen auch die Chefs, die sonst gern einen wei­ten Bogen um den fai­ren Tarif­lohn machen, die Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie zah­len“, erklärt Behrendt.

Hier sei der IG BAU zusam­men mit dem Zen­tral­ver­band des Deut­schen Dach­decker­hand­werks (ZVDH) als Arbeit­ge­ber­ver­band „durch die jetzt für alle Betrie­be gel­ten­de ‚Kri­sen-Prä­mie‘ ein Stück Lohn­tü­ten-Gerech­tig­keit gelun­gen“, so Beh­rendt. Der Bezirks­vor­sit­zen­de der IG BAU Ober­fran­ken drückt dabei aber auch aufs Tem­po: „Nicht lan­ge zögern und den Chef am besten sofort anspre­chen. Sonst ver­fällt der Anspruch näm­lich: Wer bis Mit­te August die Prä­mie nicht ein­for­dert, kann leer ausgehen.“

Mehr Infos zur Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie gibt es bei der IG BAU Ober­fran­ken: 09 21 – 78 77 88 12 oder bayreuth@​igbau.​de.