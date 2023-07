GRÜNE/​Grüne Liste bean­tra­gen einen umfas­sen­den Bericht zum Vor­be­rei­tungs­stand in Erlangen

Ab August 2026 haben zunächst alle Kin­der der ersten Klas­se einen Anspruch auf einen Ganz­tags­platz mit einem Betreu­ungs­um­fang von acht Stun­den inklu­si­ve Mit­tags­es­sen an Werk­ta­gen – auch in den Schul­fe­ri­en. 2029 wird die­ser Rechts­an­spruch auf alle Grund­schul­klas­sen aus­ge­wei­tet. Die Bun­des­re­gie­rung will damit die Chan­cen­ge­rech­tig­keit im Bil­dungs­be­reich ver­bes­sern und för­dert den kom­mu­na­len Aus­bau von Ganztageseinrichtungen.

„Alle Erlan­ger Grund­schu­len müs­sen fit gemacht wer­den für einen guten Ganz­tag. Die­ser Betreu­ungs­an­spruch schafft mehr Teil­ha­be­chan­cen für alle Kin­der, bes­se­re Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf und schließt die Betreu­ungs­lücke im Über­gang von Kita zur Grund­schu­le“, so Ker­stin Heu­er, grü­ne Spre­che­rin für Bildung.

In Erlan­gen gibt es bereits Ange­bo­te wie der offe­ne und gebun­de­ne Ganz­tag, Hor­te und Mit­tags­be­treu­un­gen. „Nicht alle erfül­len die neu­en För­der­be­din­gung und brau­chen Beglei­tung und Unter­stüt­zung von städ­ti­scher Sei­te im Rah­men der Jugenhil­fe­pla­nung. Außer­dem kämp­fen alle Bil­dungs­ein­rich­tun­gen mit mas­si­vem Fach­kräf­te­man­gel“, ergänzt Hel­mut Wening, Spre­cher für Jugend.

Die Grü­ne/­Grü­ne-Liste Stadt­rats­frak­ti­on hat einen umfas­sen­den Bericht in den Stadt­rats­aus­schüs­sen zum Vor­be­rei­tungs­stand in Erlan­gen beantragt.

„Alle Akteur*innen ste­hen vor immensen Her­aus­for­de­run­gen. Wir haben den Ein­druck, dass die Ganz­tags­pla­nung ver­nach­läs­sigt wird. Schul­lei­tun­gen, Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, Mit­tags­be­treu­un­gen, Kooperationspartner*innen schu­li­scher Ganz­tags­an­ge­bo­te, Akteur*innen der Jugend­ar­beit, Träger der frei­en Jugend­hil­fe und Ver­ei­ne müs­sen in die Pla­nung invol­viert, sowie die Bedar­fe von Kin­dern und Eltern ermit­telt wer­den“, betont Mar­cus Bazant, einer der bei­den Grü­nen Fraktionsvorsitzenden.

