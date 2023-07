Das Jah­res­tref­fen der Botschafter*innen für Bam­berg gehört mitt­ler­wei­le zur festen Insti­tu­ti­on. Die dies­jäh­ri­ge Ver­an­stal­tung am Don­ners­tag­abend in Schloss See­hof stand ganz im Zei­chen des bewähr­ten Erfah­rungs­aus­tau­sches sowie der Neu­auf­nah­me sie­ben wei­te­rer regio­na­ler Per­sön­lich­kei­ten in die Bot­schaf­ter-Rie­ge. Land­rat Johann Kalb und Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner ernann­ten als neue Bot­schaf­ter die bei­den Geschäfts­füh­rer der Con­cor­de Rei­se­mo­bi­le GmbH aus Schlüs­sel­feld, Mar­cus Engel­hardt und Micha­el Schmitt, Ste­fan Hon­rich vom Scheß­lit­zer Kunst­stoff­tu­ben­pro­du­zent Albéa Deutsch­land GmbH, Oli­ver Schell vom Rei­se­mo­bil­her­stel­ler Phoe­nix aus Asch­bach, Nadi­ne Prill vom Bam­ber­ger Soft­ware­un­ter­neh­men DOCUFY GmbH, Johan­nes Mar­ti­ni von der Wirt­schafts­prü­fung RSM GmbH sowie Sport­wis­sen­schaft­ler und Moti­va­ti­ons­coach Johan­nes Gra­s­ser. Sie alle dür­fen sich ab sofort „Bot­schaf­ter für Bam­berg“ nen­nen und den guten Ruf der Regi­on nach außen tragen.

Vor der Ernen­nung der neu­en Bot­schaf­ter­per­sön­lich­kei­ten gewähr­ten Ver­tre­ter der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung einen inter­es­san­ten Ein­blick in die ehe­ma­li­ge Som­mer­re­si­denz der Bam­ber­ger Fürst­bi­schö­fe. Wie jedes Jahr hat­ten die anwe­sen­den Bot­schaf­te­rin­nen und Bot­schaf­ter im Anschluss Gele­gen­heit, sich in ange­neh­mer Atmo­sphä­re auszutauschen.

Über die Initia­ti­ve „Bot­schaf­ter wer­ben für Bamberg“

Im Okto­ber 2002 haben die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg die Akti­on „Bot­schaf­ter wer­ben für den Wirt­schafts­raum Bam­berg“ ins Leben geru­fen mit dem Ziel, die Regi­on als begehr­ten Wirt­schafts- und Lebens­raum wei­ter ins Bewusst­sein der Öffent­lich­keit zu rücken. Per­sön­lich­kei­ten aus Wirt­schaft, Wis­sen­schaft, Sport und Kul­tur sind Teil des Netz­werks. Sie alle haben sich bereit erklärt, ihre natio­na­len und inter­na­tio­na­len Kon­tak­te zu nut­zen, um als Bot­schaf­ter für die Regi­on Bam­berg zu werben.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.bot​schaf​ter​.bam​berg​.de