An drei Aben­den spricht die Direkt­kan­di­da­tin von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen Prof. Dr. Susan­ne Ess­lin­ger mit Expert:innen über die The­men „Medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung im Alter“ und „Zukunft Pfle­ge“ sowie „Wis­sen, Wirt­schaft und Wandel“.

Die erste Gesprächs­run­de zur Gesund­heits­ver­sor­gung fin­det am 24.07.2023 ab 18:00 Uhr im „Lei­se am Markt“, Herrn­gas­se 1 statt. Der demo­gra­fi­sche Wan­del, Fach­kräf­te­man­gel und Kosten­stei­ge­run­gen bestim­men den Ver­sor­gungs­all­tag. Prof. Dr. Kraft benennt ins­be­son­de­re die Öko­no­mi­sie­rung der Kli­ni­ken als gro­ße Kri­se. Seit Jah­ren ist er in Coburg als Chef­arzt der Ger­ia­trie aktiv. Er initi­ier­te und eta­blier­te bereits weg­wei­sen­de ver­sor­gungs­über­grei­fen­de Struk­tu­ren im regio­na­len reha­bi­li­ta­ti­ven und pal­lia­tiv­me­di­zi­ni­schen Bereich. Prof. Dr. Ess­lin­ger ist sich sicher, „dass koope­ra­ti­ve Lösun­gen mehr zur bes­se­ren Ver­sor­gungs­qua­li­tät und gerin­ge­rem Res­sour­cen­ver­brauch bei­tra­gen als rei­ne Gewinnmaximierung“.

Im Ver­lauf des Abends wird es dar­um gehen, wie die Versorgungsexpert:innen den Her­aus­for­de­run­gen in ihrem Berufs­all­tag zum Woh­le der Patient:innen begeg­nen. Was muss sich aus ihrer Sicht ändern, damit eine gute Gesund­heits­ver­sor­gung, ins­be­son­de­re für älte­re Men­schen und auf dem Land, gelingt? Wie kön­nen Selbst­be­stim­mung, Auto­no­mie und eine hohe Lebens­qua­li­tät erhal­ten bleiben?

Nach einem fach­li­chen Input ste­hen die Gesprächspartner:innen ger­ne für Fra­gen aus dem Publi­kum zur Ver­fü­gung. Als wei­te­re Exper­ten haben zuge­sagt: Prof. Dr. Hans Jür­gen Hepp­ner, Kli­ni­scher Direk­tor der Ger­ia­trie am Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und Vor­stands­mit­glied der Deut­schen Gesell­schaft für Ger­ia­trie, Dr. Rein­hold Alt­mann, Regio­ma­na­ger Deutsch­land, sek­toren­über­grei­fen­de Ver­sor­gung und Ger­ia­trie des Phar­ma­un­ter­neh­mens Pfi­zer sowie Hans Joa­chim Schre­eck, Apo­the­ker in Coburg.