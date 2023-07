Erleb­nis Bau­ern­hof: Land­wirt­schaft zum Anfassen

Wo kom­men unse­re Lebens­mit­tel her, wie wer­den sie erzeugt und wie ist das Leben und Arbei­ten auf dem Bau­ern­hof? Das haben 27 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Max­Hundt-Schu­le Kulm­bach auf dem Bio­hof Grampp in Mel­ken­dorf aus erster Hand erfah­ren. Die Exkur­si­on fand im Rah­men der Aktiv-Wochen im Pro­gramm „Erleb­nis Bau­ern­hof“ statt.

Viel Pra­xis und alles Wis­sens­wer­te rund um Kuh und Milch

Die Gast­ge­ber Her­mann und Ker­stin Grampp sorg­ten gleich zu Beginn dafür, dass der Kreis­lauf der Fünft­kläss­ler in Schwung gebracht wur­de: Die Kin­der lern­ten, dass man durch kräf­ti­ges Schüt­teln aus Sah­ne ganz ein­fach But­ter selbst her­stel­len kann.

Mit prak­ti­schen Übun­gen ging es dann auch wei­ter. An sechs Sta­tio­nen muss­ten die Schü­ler teils kniff­li­ge Auf­ga­ben zu den The­men Land­wirt­schaft und Ernäh­rung lösen. In Teams muss­ten sie Getrei­de­sor­ten erken­nen und die­se den rich­ti­gen Pro­duk­ten zuord­nen, durch Rie­chen, Füh­len und Pro­bie­ren Käse­sor­ten erken­nen und Milch­pro­duk­te iden­ti­fi­zie­ren. In einer Fut­ter­ki­ste muss­ten sie die Tei­le eines Trän­ke­ei­mers für Käl­ber fin­den und ihn dann zusam­men­set­zen und berech­nen, wie viel Milch ein Kalb in acht Wochen braucht. Für jede Auf­ga­be gab es Punk­te, am Ende wur­den die Ergeb­nis­se aus­ge­wer­tet. Regi­na Burk­hardt vom Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach: „Für die Kin­der ist es eine wich­ti­ge Erfah­rung, dass sie auf die Höfe gehen und direkt erle­ben, wie unse­re Lebens­mit­tel erzeugt wer­den.“ Für vie­le der Schü­ler ist es das erste Mal auf einem Bau­ern­hof. Neu­gie­rig stel­len sie vie­le Fra­gen und sind mit Spaß und Begei­ste­rung dabei. Judith Schmitt, Leh­re­rin an der Max-Hundt-Schu­le Kulm­bach: „Erle­ben und Anfas­sen sind sehr wich­tig. Das, was die Kin­der hier ler­nen und erfah­ren, ver­ges­sen sie nicht mehr.“

Dazu gab es auch noch eine lecke­re Brot­zeit mit der selbst­ge­mach­ten But­ter und vie­len wei­te­ren Milch­pro­duk­ten aus hei­mi­scher Erzeugung.

„Erleb­nis Bau­ern­hof“ hat im Land­kreis Kulm­bach vie­le Unterstützer

Das Pro­gramm „Erleb­nis Bau­ern­hof“ ver­mit­telt den Kin­dern spie­le­risch nach­hal­ti­ge Ernäh­rungs- und Ver­brau­cher­bil­dung. Um mög­lichst vie­len Schü­lern zu ermög­li­chen, dar­an teil­zu­neh­men, hat es wich­ti­ge Unter­stüt­zer. So hat der Land­kreis Kulm­bach mit ein­stim­mi­gem Beschluss des Umwelt­aus­schus­ses die Erleb­nis­bau­ern­hö­fe offi­zi­ell als außer­schu­li­sche Lern­or­te in die Kli­ma­schu­le des Land­krei­ses Kulm­bach auf­ge­nom­men und för­dert ihren Besuch. Ingrid Flie­ger vom Land­rats­amt Kulm­bach: „Die Kin­der gewin­nen pra­xis­nah einen Ein­blick in das Leben auf einem Bau­ern­hof. Sie ler­nen z.B. die unter­schied­li­chen Getrei­de­sor­ten ken­nen oder auch, woher unse­re Eier oder unse­re Milch kom­men. Daher unter­stüt­zen wir, dass so vie­le Schü­ler wie mög­lich die Erleb­nis-Bau­ern­hö­fe besu­chen können.“

Auch die Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach unter­stützt das Pro­gramm und gibt einen Zuschuss von bis zu 500 Euro auf die Bus­ko­sten. Har­ry Weiß, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach: „Wir wol­len dazu bei­tra­gen, dass bei den Schü­le­rin­nen und Schü­lern schon früh­zei­tig ein Bewusst­sein für nach­hal­ti­ges Han­deln geschaf­fen wird.“

FIT für das Pro­gramm „Erleb­nis Bau­ern­hof“ – näch­ster Kurs am 26. Juli 2023

Inter­es­sier­te Betrie­be kön­nen sich am 26. Juli 2023 mit einer ein­tä­gi­gen Qua­li­fi­zie­rung für das Pro­gramm „Erleb­nis Bau­ern­hof“ qua­li­fi­zie­ren las­sen. In den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten des Bezirks Ober­fran­ken in Bay­reuth wer­den die Betriebs­lei­te­rin­nen und Betriebs­lei­ter geschult, wie sie ein ca. drei- bis vier­stün­di­ges Lern­pro­gramm für Grund- und För­der­schul­kas­sen sowie Klas­sen der Sekun­dar­stu­fe 1 durchführen.

Wei­te­re Infos und Anmel­dung unter www​.wei​ter​bil​dung​.bay​ern​.de, Menü­punkt „Aka­de­mie für Diver­si­fi­zie­rung“. Ansprech­part­ne­rin am AELF Coburg-Kulm­bach ist Regi­na Burk­hardt (09221 / 5007–1222).