Pres­se­mit­tei­lung der drei Ange­klag­ten und ihrer drei Verteidiger:

Am 16. Mai 2023 wur­den der in Nürn­berg woh­nen­de Jesui­ten­pa­ter und Wis­sen­schaft­ler Dr. Jörg Alt, sowie die in Bay­reuth woh­nen­de Wis­sen­schaft­le­rin Dr. Cor­ne­lia Huth und Geo­öko­lo­gie-Stu­dent Luca Tho­mas vom Amts­ge­richt Mün­chen wegen Nöti­gung schul­dig gespro­chen und zu je zehn Tages­sät­zen Stra­fe in unter­schied­li­cher Höhe ver­ur­teilt. Sie hat­ten mit einer Stra­ßen­blocka­de auf die Kli­ma­kri­se auf­merk­sam gemacht.

Dage­gen gehen die Betrof­fe­nen jetzt in Revi­si­on. Denn auch wenn die Geld­stra­fen gering sind, han­delt es sich um einen Schuld­spruch, wäh­rend sie sich nach wie vor als unschul­dig und ihr Tun als gerecht­fer­tigt und ange­mes­sen betrachten.

Begrün­det wird die Revi­si­on mit Feh­lern bei der Prü­fung des recht­fer­ti­gen­den Not­stands (§ 34 Straf­ge­setz­buch). Danach kön­nen Straf­ta­ten gerecht­fer­tigt wer­den, die Gefah­ren abwen­den sollen.

Das Amts­ge­richt geht in sei­nem Urteil davon aus, dass die gesam­te mensch­li­che Zivi­li­sa­ti­on gefähr­det ist. Es nimmt auch an, dass mil­de­re Mit­tel wie Demon­stra­tio­nen und Peti­tio­nen nicht so geeig­net sind wie Stra­ßen­blocka­den, um auf die Kli­ma­kri­se auf­merk­sam zu machen. Trotz­dem lehnt es die Recht­fer­ti­gung ab. Zivi­ler Unge­hor­sam kön­ne auch in der Kli­ma­kri­se kein ange­mes­se­nes Mit­tel sein. Begrün­det hat das Amts­ge­richt sei­ne Auf­fas­sung damit, dass anson­sten alle poli­ti­schen Straf­ta­ten gerecht­fer­tigt wer­den müssten.

„Recht­lich trifft das nicht zu. Nach § 34 StGB muss im Ein­zel­fall geprüft wer­den, ob das Inter­es­se an der Gefah­ren­ab­wehr wesent­lich über­wiegt. Der Not­stand kann also nicht jede poli­ti­sche moti­vier­te Straf­tat recht­fer­ti­gen. Wenn aber die mensch­li­che Zivi­li­sa­ti­on auf dem Spiel steht, liegt eine Recht­fer­ti­gung von Stra­ßen­blocka­den nahe.“ erläu­tert Ver­tei­di­ger Dr. Mathis Bönte.

„Das Amts­ge­richt meint also, dass wir das Ende der Zivi­li­sa­ti­on ein­fach hin­neh­men müs­sen, wenn Demon­stra­tio­nen, Offe­ne Brie­fe, Dis­kus­sio­nen und Peti­tio­nen nicht aus­rei­chen. Das habe ich nach­weis­lich lan­ge genug ohne Erfolg ver­sucht, das kommt des­halb für mich nicht län­ger in Betracht,“ stellt Ange­klag­ter Jörg Alt dar.

Die Ange­klag­te Cor­ne­lia Huth ergänzt: „Ich kann nach­voll­zie­hen, dass es für die Auto­fah­rer ärger­lich ist, wenn sie im Stau ste­hen. Mich hat das auch eini­ges an Über­win­dung geko­stet. Aber ich hal­te es für wich­ti­ger, dass wir zum Woh­le unse­rer Kin­der und Kin­des­kin­der jetzt ent­schlos­se­ne Maß­nah­men ergrei­fen, unse­re Treib­haus­gas­emis­sio­nen zu sen­ken und dadurch den Kli­ma­kol­laps vermeiden.“

Über die Revi­si­on wird das Baye­ri­sche Ober­ste Lan­des­ge­richt ent­schei­den. Das hat­te im April eine Recht­fer­ti­gung wegen Not­stands abge­lehnt, weil mil­de­re Mit­tel wie Demon­stra­tio­nen und Peti­ti­on zur Ver­fü­gung ste­hen, nähe­re Infor­ma­tio­nen sie­he https://​www​.justiz​.bay​ern​.de/​g​e​r​i​c​h​t​e​-​u​n​d​-​b​e​h​o​e​r​d​e​n​/​b​a​y​e​r​i​s​c​h​e​s​-​o​b​e​r​s​t​e​s​-​l​a​n​d​e​s​g​e​r​i​c​h​t​/​p​r​e​s​s​e​/​2​0​2​3​/​5​.​php. Zu den Ange­klag­ten des dama­li­gen Ver­fah­rens gehör­te auch Luca Tho­mas, den die­se Argu­men­ta­ti­on nach wie vor fas­sungs­los macht:

„Ich war bei Fri­days for Future und habe da schon all das pro­biert, wor­auf das Baye­ri­sche Ober­ste Lan­des­ge­richt uns hin­ge­wie­sen hat. Zur Letz­ten Gene­ra­ti­on bin ich erst gegan­gen, als ich fest­ge­stellt habe, dass das nicht aus­reicht. Machen sich die Rich­ter Gedan­ken dar­über, wie sol­che Hin­wei­se für uns klingen?“

Jeden­falls wird das Baye­ri­sche Ober­ste Lan­des­ge­richt jetzt die Mög­lich­keit haben, die eige­ne Ent­schei­dung zu korrigieren.

„Das hal­te ich aus recht­li­chen Grün­den für drin­gend gebo­ten,“ erläu­tert Ver­tei­di­ger Dr. Mathis Bön­te. „Denn mil­de­re Mit­tel schlie­ßen den recht­fer­ti­gen­den Not­stand nur dann zwin­gend aus, wenn sie min­de­stens gleich geeig­net sind. Das ler­nen Jura­stu­die­ren­de schon im ersten Semester.“