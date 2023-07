Ein­zig­ar­ti­ges deutsch-tsche­chi­sches Sommerfest

Die Som­mer­lounge Fich­tel­ge­bir­ge geht in die neun­te Run­de und ver­spricht auch in die­sem Jahr ein High­light der Regi­on zu wer­den. Am 3. August 2023 laden der För­der­ver­ein Fich­tel­ge­bir­ge und die Stadt Selb zu einem ein­zig­ar­ti­gen deutsch-tsche­chi­schen Begeg­nungs­fest auf dem Gold­berg in Selb ein. Als eine der größ­ten After-Work-Som­mer­par­tys im Fich­tel­ge­bir­ge bie­tet die Som­mer­lounge eine gro­ße Regio­nal­prä­sen­ta­ti­on und ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm für Groß und Klein im Rah­men der deutsch-tsche­chi­schen Freund­schafts-wochen Selb 2023.

Zahl­rei­che span­nen­de Aus­stel­ler, dar­un­ter auch Tan­dems mit tsche­chi­schen Part­nern, haben ihre Teil­nah­me zuge­sagt wie bei­spiels­wei­se das Fich­tel­ge­bir­ge­mu­se­um in Zusam­men­ar­beit mit dem Muse­um aus Eger, die Stadt Thiers­heim mit der Stadt Bochov, Eure­gio Egren­sis zusam­men mit Euro­pe Direct aus Karls­bad, das Out­let­cen­ter mit dem Hotel­kom­plex aus Loket oder die Grenz­land­film­ta­ge mit dem Kul­tur­zen­trum LaRit­ma aus Asch. Die rund 100 Aus­stel­ler reprä­sen­tie­ren viel­fäl­ti­ge Bran­chen, ange­fan­gen von grö­ße­ren mit­tel­stän­di­schen Hid­den Cham­pi­ons aus der Regi­on bis hin zu klei­ne­ren Dienst­lei­stungs­un­ter­neh­men, Kom­mu­nen, Ver­ei­nen und Initia­ti­ven aus Ober­fran­ken, der nörd­li­chen Ober­pfalz und dem baye­risch-böh­mi­schen Grenz­ge­biet. An ihren Stän­den bie­ten vie­le Aus­stel­ler tol­le Aktio­nen für Groß und Klein an, dar­un­ter das „das zwoel­fer“ mit krea­ti­ven Kin­der-Mit­mach­ak­tio­nen sowie das Juko-Mobil Fich­tel­ge­bir­ge & Hofer Land e.V. Und natür­lich wer­den Sprach­ani­ma­teu­re von TAN­DEM bei der Som­mer­lounge hel­fen, die Spra­che unse­res Nach­bar­lan­des kennenzulernen.

Exper­ten dis­ku­tie­ren in Themenpavillons

Auch ein neu­es und infor­ma­ti­ves For­mat erwar­tet die Besu­cher in die­sem Jahr: drei The­men­pa­vil­lons, die mit vier span­nen­den The­men auf deutsch und tsche­chisch bespielt wer­den. Mode­ra­to­ren füh­ren durch die ver­schie­de­nen The­men­be­rei­che, in denen Exper­ten aus Tsche­chi­en und Deutsch­land in Podi­ums­dis­kus­sio­nen zusammenkommen.

Das erste The­ma wid­met sich der Geschich­te der Grenz­re­gi­on und för­dert den inter­ge­ne­ra­ti­ven Dia­log über das Kalei­do­skop der Grenz­land-Geschich­te und unter­schied­li­che Wahr­neh­mun­gen. Das zwei­te The­ma beleuch­tet das tou­ri­sti­sche Poten­zi­al der nord­baye­risch-west­böh­mi­schen Grenzregion.

Hier wer­den aktu­el­le grenz­über­schrei­ten­de tou­ri­sti­sche The­men wie die Rad­re­gi­on Baye­risch-Böh­mi­sche Bäder, Por­zel­lan oder die Zusam­men­ar­beit im Bereich des Kur- und Bäder­we­sens dis­ku­tiert. Ein beson­de­res High­light ist die Prä­sen­ta­ti­on der Regi­on Karls­bad, die in den letz­ten Jah­ren auch in die Welt­kul­tur­er­be­li­ste der UNESCO auf­ge­nom­men wurde.

Im drit­ten The­men­pa­vil­lon, dem „Lui­sen­burg The­men­pa­vil­lon – Akti­on KÁMEN“, wird Václa­va Jan­deč­ko­vá über die histo­ri­sche „Ope­ra­ti­on Grenz­stein“ spre­chen, bei der fal­sche deut­sche Zoll­häu­ser auf tsche­chi­schem Boden errich­tet wur­den, um Men­schen an der Flucht zu hin­dern. Václa­va Jan­deč­ko­vá hat dazu meh­re­re Bücher ver­öf­fent­licht, die die dama­li­gen Gescheh­nis­se ein­drucks­voll schil­dern. Der vier­te The­men­pa­vil­lon wid­met sich den Future Skills und der Resi­li­enz der Regi­on Fich­tel­ge­bir­ge. Hier wer­den The­men wie Zusam­men­halt in der Gesell­schaft, krea­ti­ves und impro­vi­sier­tes Ler­nen, Plä­ne für Resi­li­enz-Modell­pro­jek­te in der Regi­on sowie Zukunfts­ideen für den grenz­über­schrei­ten­den resi­li­en­ten Wirt­schafts­raum diskutiert.

Bene­fiz-Tom­bo­la lockt mit Erlebnisgutscheinen

Ein wei­te­res High­light der Som­mer­lounge ist die Bene­fiz-Tom­bo­la, bei der die Besu­cher die Chan­ce haben, tol­le Erleb­nis­gut­schei­ne und Haupt­prei­se zu gewin­nen wie ein Well­ness Auf­ent­halt für zwei Näch­te für zwei Per­so­nen mit allen Extras in das Spa & Kur Hotel Pra­ha in Fran­zens­bad, zwei Näch­te im Sie­ben­quell Gesund­Zei­t­Re­sort in Wei­ßen­stadt oder einen Erleb­nis­ein­kaufs­gut­schein von NoBa­sics Fashion aus Selb.

Stim­mungs­vol­les Bühnenprogramm

Auf der Büh­ne prä­sen­tie­ren Künst­ler der Lui­sen­burg Fest­spie­le ihr Kön­nen. Mischa Mang, ein diplo­mier­ter Musi­cal­dar­stel­ler, wird in die­sem Jahr erst­mals in einer Haupt­rol­le bei den Lui­sen­burg-Fest­spie­len zu sehen sein. Er wird Aus­zü­ge aus dem Musi­cal „KAL­TE FREI­HEIT“ dar­bie­ten, das die Geschich­te der fal­schen deut­schen Grenz­sta­tio­nen in Tsche­chi­en zwi­schen 1948 und 1951 erzählt. Eben­falls auf der Büh­ne wird die mit­rei­ßen­de Sän­ge­rin Ray.An ste­hen, die mit rhyth­mi­schen Klän­gen und einem Hauch von Coun­try-Flair für Selbst­em­po­wer­ment und Authen­ti­zi­tät ein­tritt. Die Ber­li­ne­rin Deni­se Lucia Aqui­no, bekannt durch ihre Auf­trit­te in Musi­cals wie „Tina – Das Musi­cal“ und „Ghost – Nach­richt von Sam“, wird als Del­oris van Car­tier in der Erfolgs­pro­duk­ti­on „SISTER ACT“ ihr Debüt bei den Lui­sen­burg Fest­spie­len geben. Für Urlaubs-Fee­ling sorgt die tsche­chi­sche Band Ochos Ríos aus Pil­sen mit ihrer Ver­schmel­zung latein­ame­ri­ka­ni­scher Musik­sti­le wie Sal­sa, Rum­ba und Sam­ba mit Ein­flüs­sen aus der Pop- und Rock­sze­ne. Vorprogramm

Geführ­te Fahr­ra­dex­kur­si­on im Grenzraum

Das Rad­ver­kehrs­team des Land­krei­ses Wun­sie­del i.F. bie­tet im Zuge des Rah­men­pro­gramms der Som­mer­lounge eine grenz­über­schrei­ten­de Fahr­rad-exkur­si­on an: https://​de​.mapy​.cz/​s​/​c​a​f​o​p​u​p​uba. Dabei sol­len inter­es­san­te Ent­wick­lun­gen rund ums Rad­fah­ren im Grenz­raum zwi­schen Selb und Asch beleuch­tet wer­den. Inter­es­sier­te Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer fin­den sich um 13:40 Uhr an der Büh­ne auf dem Gold­berg ein. Die zwei­spra­chi­ge Tour, die von den Rad­ver­kehrs­be­auf­tra­gen des Land­krei­ses Wun­sie­del i.F. beglei­tet wird, beginnt um 14:00 Uhr. Ein erstes Zwi­schen­ziel ist die Chri­stoph-Kraut­heim-Stra­ße, die Selb mit Selb-Plöß­berg ver­bin­det und erst kürz­lich in vor­bild­li­cher Wei­se mit zeit­ge­mä­ßer Rad­in­fra­struk­tur aus­ge­stat­tet wur­de. Am sanier­ten und auf­ge­wer­te­ten Bahn­hof Selb-Plöß­berg, gegen­über des Por­zel­la­ni­kons, geht es auf die Tras­se der Per­len­rou­te, einem inter­kom­mu­na­len Rad­ver­kehrs­pro­jekt, wel­ches den deutsch-tsche­chi­schen Grenz­raum in Zukunft enger und umwelt­freund­lich mit­ein­an­der ver­zah­nen soll. Wei­ter Rich­tung Wil­den­au über­que­ren die Teil­neh­mer die Gren­ze und fah­ren ins Zen­trum von Asch.

Im Park Kaplan­ka trifft man um 15:15 Uhr auf eine tsche­chi­sche Dele­ga­ti­on rund um den Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ten des Bezirks Karls­bad. Nach einem kur­zen Abriss eini­ger geschicht­li­cher Aspek­te der Stadt Asch geht es gemein­sam nach Nový Žďár ent­lang der Tras­se des Brücken­rad­wegs Bay­ern-Böh­men, in Rich­tung grü­ner Gren­ze bei Längenau.

Nach einem erneu­ten Grenz­über­tritt wird zurück zum Gold­berg gerollt. Die Ankunft wird auf ca. 16:30 Uhr geschätzt. Ein Son­der­ver­kehr des Rad­bus­ses 3F-Mobil und eine Son­der­li­nie nach Asch wer­den eben­falls eingerichtet.

Son­der­füh­run­gen im Rosenthal-Theater

Das Team des Rosen­thal-Thea­ters bie­tet Inter­es­sier­ten am 3. August Son­der­füh­run­gen „Hin­ter die Kulis­sen“ an.

14.00 Uhr – Füh­rung 1, 14.30 Uhr – Füh­rung 2, 15.00 Uhr – Füh­rung 3

Eine Füh­rung dau­ert 30 – 40 Minu­ten und ist auf max. 15 Per­so­nen pro Füh­rung beschränkt. Die Ver­an­stal­ter bit­ten um Vor­anmel­dung per E‑Mail an kulturamt@​selb.​de

Die Som­mer­lounge Fich­tel­ge­bir­ge ver­spricht ein unver­gess­li­ches deutsch-tsche­chi­sches Begeg­nungs­fest zu wer­den mit einer viel­fäl­ti­gen Regio­nal­prä­sen­ta­ti­on, inter­es­san­ten The­men­pa­vil­lons, groß­ar­ti­gen Gewinn­chan­cen, mit­rei­ßen­den Büh­nen­auf­trit­ten und kuli­na­ri­schen Genüs­sen aus der Grenzregion.