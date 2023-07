Am Mitt­woch letz­ter Woche war die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te der LIN­KEN Nico­le Gohl­ke in Erlan­gen. Der Besuch star­te­te mit einem Info­stand am Huge­not­ten­platz, wo die vor­bei­lau­fen­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit hat­ten, zu dis­ku­tie­ren und ins Gespräch zu kommen.

Bei Eis und Kaf­fee am frü­hen Abend konn­ten Par­tei­mit­glie­der alle Fra­gen zur Par­tei und Frak­ti­on los­wer­den und auch von den loka­len Erfol­gen und Her­aus­for­de­run­gen erzählen.

Abge­run­det wur­de der Tag mit einer Ver­an­stal­tung zum The­ma Bil­dungs­ge­rech­tig­keit. Mode­riert wur­de die Ver­an­stal­tung von Jose­phi­ne Tau­cher, der LIN­KEN-Direkt­kan­di­da­tin für den Bezirks­tag im Kreis Erlan­gen-Höch­stadt. Nach einem kur­zen Input von Gohl­ke zu Beginn ent­wickel­te sich unter den Anwe­sen­den eine gute Dis­kus­si­ons- und Fra­ge­run­de zu den aktu­el­len Debat­ten und Pro­ble­men im Bil­dungs­be­reich. Bei einem küh­len Getränk konn­te der Abend in ent­spann­ter Run­de ausklingen.