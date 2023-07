Im Rah­men der Mari­en­kon­zer­te Erlangen

Wawau Adler gilt inter­na­tio­nal als Gypsy-Jazz-Gitar­rist der Extra­klas­se. 1967 in Karls­ru­he als Josef Adler gebo­ren, ent­deck­te er mit neun Jah­ren die Gitar­re für sich. Die ersten Kon­zer­te gab er bereits mit 13 Jah­ren. Der heu­te zu den besten Gypsy-Jazz-Gitar­ri­sten der Welt zäh­len­de Adler wid­me­te sich zunächst inten­siv dem Jazz-Manou­che oder Gypsy-Swing. 2003 gibt er sein Debut auf einer der Welt­büh­nen des Gypsy-Jazz, dem Djan­go Rein­hardt Festi­val Samois sur Sei­ne, Frank­reich. Im Jahr 2006 erscheint sein Album Wawau Adler – Back to the Roots im Stil von Djan­go Rein­hardt bei Satin Doll Records. Mit dabei sind Holz­ma­no Win­ter­stein, Joel Locher sowie der Akkor­de­on-Vir­tuo­se Mar­cel Loeff­ler. Es fol­gen Kon­zer­te in Deutsch­land, Ita­li­en und Frank­reich. Mit Jazz Manou­che erlangt Wawau Adler inter­na­tio­na­le Bekannt­heit – die Musik-Sze­ne in Ame­ri­ka wird auf ihn auf­merk­sam. Zum wei­te­ren Erfolg in Ame­ri­ka trägt 2007 das Album Back to the Roots Vol. 2 bei sowie sei­ne Auf­trit­te beim Festi­val Djan­go in June, Nort­hamp­ton, USA. Eine Live Radio Show in Alba­ny gemein­sam mit dem Gitar­ri­sten Ted Gott­se­gen wird in 16 US-Staa­ten über­tra­gen. Zwi­schen den Kon­zer­ten gibt er Gypsy-Jazz Gitar­ren­work­shops für sei­ne ame­ri­ka­ni­schen Fans. 2008 tourt Adler durch Kana­da. In Mon­tré­al tritt er im Jazz­club UPSTAIRS auf. Wei­te­re Sta­tio­nen sind Que­bec City, Val David und St. The­re­se. Zur glei­chen Zeit pro­du­zie­ren Way­ne Naka­mu­ra und Denis Chang die DVD Jazz Manou­che – In the Style of Wawau Adler (www​.hyper​hip​me​dia​.com). Seit 2009 spielt Wawau Adler als High­light auf unzäh­li­gen Kon­zer­ten und Festi­vals in Euro­pa. Sein Stil besticht durch Ele­ganz Krea­ti­vi­tät und Spon­ta­ni­tät. 2010 ver­öf­fent­lich­te er die CD „Here’s to Djan­go“ zum Jubi­lä­um 100 Jah­re Djan­go Rein­hardt. 2020 konn­te Adler auf eine 40-jäh­ri­ge Büh­nen­prä­senz zurück­blicken und hat zu sei­nem Jubi­lä­um ein neu­es Album ein­ge­spielt, Hap­py Bir­th­day Djan­go 110. Auch 2023 ste­hen zahl­rei­che Auf­trit­te auf der Agen­da. An der Rhyth­mus­gi­tar­re spielt der unver­gleich­li­che Ben­ji Win­ter­stein aus Frank­reich. Der aus Paris stam­men­de Wil­liam Bru­nard kom­plet­tiert das Ensem­ble als Kontrabassist.

Aktu­el­les Album Hap­py Bir­th­day Djan­go 110 GLM Records GmbH Release März 2020.

Wawau Adler Gypsy Trio

Wawau Adler – Sologitarre Ben­ji Win­ter­stein – Rhythmusgitarre Wil­liam Bru­nard – Bass

Frei­tag, 21.07.2023, 19 Uhr

Wald­kran­ken­haus Erlangen

