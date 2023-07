Zum Start der neu­en Lini­en gibt’s Infos im Leich­ter Sprache

Das Wort ÖPNV ist zwar in aller Mun­de, aber was es alles bedeu­ten kann, wird nicht immer klar. Das berei­tet vor allem Men­schen mit Behin­de­rung Pro­ble­me. Daher hat Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner sei­nen Arbeits­be­reich ÖPNV beauf­tragt, eine Info in Leich­ter Spra­che zu erstellen.

Das Team um Mar­kus Köh­ler­schmidt vom Arbeits­be­reich ÖPNV des Land­krei­ses Lich­ten­fels hat dazu das Büro für Leich­te Spra­che der Regens-Wag­ner-Stif­tung in Alten­kunst­adt mit ins Boot geholt, um einen ent­spre­chen­den Info-Fly­er zu erstel­len. Feder­füh­rend hat Simon Welsch vom Land­rats­amt die Koor­di­na­ti­on und inhalt­li­che Aus­ge­stal­tung übernommen.

Dazu Land­rat Meiß­ner: „Es war mir wich­tig, dass sich auch unse­re behin­der­ten Mit­bür­ger über die kom­ple­xen Zusam­men­hän­ge beim ÖPNV infor­mie­ren kön­nen. Ich gehe aber davon aus, dass die dar­in ent­hal­te­nen Erklä­run­gen auch allen ande­ren inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern wei­ter­hel­fen. Damit ist die­ses neue Pro­dukt ein wich­ti­ger Bau­stein für alle künf­ti­gen Bus­nut­zer. Ins­ge­samt muss es das Ziel sein, die Nut­zung unse­res ÖPNV so ein­fach wie mög­lich zu erklä­ren, damit der Umstieg auf die öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel attrak­tiv wird. Dann kann der ÖPNV den gewünsch­ten Bei­trag zu Ver­kehrs­wen­de und Kli­ma­schutz in unse­rem Got­tes­gar­ten am Ober­main lei­sten“, zeigt sich der Land­kreis­chef überzeugt.

„Es hilft mir bei mei­ner täg­li­chen Arbeit, wenn es dar­um geht, etwa den Ruf­bus zu erklä­ren,“ zeig­te sich Rudolf Ruck­de­schel erfreut über den neu­en Fly­er. „Ich hof­fe, dass die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen drau­ßen in den Gemein­den, Städ­ten und Märk­ten regen Gebrauch von die­ser Bro­schü­re machen.“ wünscht sich der Behin­der­ten­be­auf­trag­te des Landkreises.

Koor­di­na­tor Simon Welsch ergänzt abschlie­ßend: „Ich dan­ke dem Büro für Leich­te Spra­che für das kon­struk­ti­ve Mit­ein­an­der. Beson­ders hat mich die Zusam­men­ar­beit dort von Men­schen mit und ohne Lern­schwie­rig­kei­ten beein­druckt. So haben Bewoh­ner von Regens-Wag­ner geprüft, ob die Tex­te auch ver­ständ­lich sind. Die­se Bestä­ti­gung ist für uns auch ein Ansporn, künf­tig wei­te­re Infos in Leich­ter Spra­che zu erstellen.“

Bereits seit län­ge­rem steht ein Fly­er zum Ruf­bus in Blin­den­schrift (Braille-Schrift) zur Ver­fü­gung, der eben­falls vom Land­kreis-ÖPNV ent­wickelt wurde.

Bei­de Fly­er kön­nen kosten­los bezo­gen werden