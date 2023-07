Um das Anna­fest gebüh­rend ein­zu­läu­ten, darf der klei­ne Anna­fest­zug heu­er nicht feh­len: Daher ist es Tra­di­ti­on, dass die freu­de­strah­len­de Stadt­ge­sell­schaft – Pro­mi­nenz, Amts- und Würdenträger*innen, Bier­fans, Ver­ei­ne und vie­le vie­le Annafest-Unterstützer*innen zum Kel­ler­wald mar­schie­ren. Am Sams­tag, 27. Juli star­tet der Auf­takt um 14.30 Uhr in der Innen­stadt auf dem Rat­haus­platz mit Auf­füh­run­gen von Schützen‑, Musik‑, Hei­mat- und Trach­ten­ver­ei­nen, bevor sie alle im Anschluss um 15.30 Uhr zum Kel­ler­wald ziehen.

Vor­ne im Zug, gleich hin­ter der „Obrig­keit“ dür­fen alle, die Spaß an frän­ki­scher Tracht haben, sich am dies­jäh­ri­gen Anna­fest-Umzug aktiv betei­li­gen. Unab­hän­gig von einer Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit ist will­kom­men, wer eine Regio­nal­tracht trägt – egal ob tra­di­tio­nell oder erneu­ert. Unter dem Mot­to „Ker­wa is“ kön­nen sich Trachtenträger*innen am Schild mit die­ser Auf­schrift nach Lust und Lau­ne ein­ord­nen. Aktiv mit unter­stützt wird die Akti­on vom Arbeits­kreis „Tracht“ des Frän­ki­sche Schweiz Vereins.

„Die Stadt Forch­heim möch­te mit die­ser Idee Spaß an der Regio­nal­kul­tur för­dern, zu der neben der frän­ki­schen Ess­kul­tur auch das reich­hal­ti­ge Brauch­tum und die ein­zig­ar­tig schö­nen Trach­ten unse­rer Regi­on gehö­ren und wo passt das bes­ser, als zum tra­di­tio­nel­len Anna­fest-Auf­takt!“, erklärt der Anna­fest-Bür­ger­mei­ster Udo Schönfelder.