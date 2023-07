Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er, Eber­mann­stadt und wei­te­re Bür­ger­mei­ster schlie­ßen sich dem Bür­ger­mei­ster­ap­pell für die kom­mu­na­le Ener­gie­wen­de in Bay­ern an. Die Kreis­vor­sit­zen­de des Gemein­de­ta­ges im Land­kreis Forch­heim hat sich neben wei­te­ren Gemein­de­ober­häup­tern dem Bür­ger­mei­ster­ap­pell „Zusam­men erfolg­reich erneu­er­bar“ ange­schlos­sen, um die Bedeu­tung der erneu­er­ba­ren Ener­gien für die loka­le Wert­schöp­fung und den Erfolg der kom­mu­na­len Ener­gie­wen­de in Bay­ern her­vor­zu­he­ben. Der Appell rich­tet sich an die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung und an alle an der Ener­gie­wen­de betei­lig­ten Mini­ste­ri­en sowie den nach­ge­la­ger­ten Behör­den und for­dert die­se dazu auf, die Gemein­den auf ihrem Weg zur Kli­ma­neu­tra­li­tät kraft­voll zu unter­stüt­zen und mit allen Mit­teln für den beschleu­nig­ten Aus­bau erneu­er­ba­rer Hei­mat­en­er­gien, ins­be­son­de­re von Wind­ener­gie­an­la­gen, ein­zu­tre­ten. Der Appell wur­de bereits von über 300 Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­stern, davon über 60 aus Ober­fran­ken unter­zeich­net und es wer­den jeden Tag mehr. Mey­er freut sich, dass auch Land­rä­te und Ober­bür­ger­mei­ster dar­un­ter sind.