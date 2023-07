Die Agen­tur jung&Banse GmbH aus Bay­reuth hat beim renom­mier­ten Ger­man Brand Award 2023 gro­ße Erfol­ge erzielt. In den bei­den Kate­go­rien „Digi­tal Brand of the Year“ und „Digi­tal Ser­vice Por­tals & Plat­forms“ wur­de das Unter­neh­men aus­ge­zeich­net und ist somit in die­sem Jahr die ein­zi­ge Agen­tur aus Bay­reuth, die die­sen pre­sti­ge­träch­ti­gen Preis gewin­nen konnte.

Der Award unter­streicht, dass Mar­ken­er­folg für digi­ta­le Geschäfts­mo­del­le nicht nur in Ber­lin, Mün­chen oder Ham­burg zu fin­den ist, son­dern auch aus Bay­reuth her­aus erzielt wer­den kann. Die Agen­tur jung&Banse GmbH hat ihre her­aus­ra­gen­de Exper­ti­se in der Über­ar­bei­tung des Mar­ken­auf­tritts der Event-App „vamos!“ unter Beweis gestellt, die mitt­ler­wei­le von der deutsch­land­weit bekann­ten Stu­den­ten­app „Jodel“ über­nom­men wur­de. Die erfolg­rei­che Neu­ge­stal­tung des Mar­ken­auf­tritts hat dazu bei­getra­gen, das Poten­zi­al der App zu maxi­mie­ren und den Weg für den Ver­kauf an „Jodel“ zu ebnen.

Die Aus­zeich­nung wur­de im Rah­men eines Gala-Din­ners am 15.06.2023 in Ber­lin per­sön­lich an die Grün­der und Geschäfts­füh­rer Linus und Colin Ban­se verliehen.

Über jung&Banse GmbH

Die Bay­reu­ther Agen­tur jung&Banse GmbH ist auf die Ent­wick­lung und Neu­ge­stal­tung von Produkt‑, Unter­neh­mens- und Arbeit­ge­ber­mar­ken spe­zia­li­siert und seit 2017 in Bay­reuth tätig.

Ger­man Brand Award 2023 – Der Preis für erfolg­rei­che Markenführung

initi­iert von der Design- und Mar­ken­in­stanz Deutsch­lands, juriert von einem hoch­ka­rä­ti­gen Exper­ten­gre­mi­um aus Mar­ken­wirt­schaft und Mar­ken­wis­sen­schaft: Der Ger­man Brand Award ist die Aus­zeich­nung für erfolg­rei­che Mar­ken­füh­rung in Deutsch­land. Er ent­deckt, prä­sen­tiert und prä­miert ein­zig­ar­ti­ge Mar­ken und Mar­ken­ma­cher – und bringt nicht nur die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner vor­an, son­dern auch ihre jewei­li­gen Branchen.

Ger­man Brand Insti­tu­te – der Auslober

Die Stif­tung Ger­man Brand Insti­tu­te wur­de gemein­sam vom Rat für Form­ge­bung und der GMK-Mar­ken­be­ra­tung ins Leben geru­fen. Ihr Ziel ist es, die Bedeu­tung der Mar­ke als ent­schei­den­den Erfolgs­fak­tor von Unter­neh­men im natio­na­len und inter­na­tio­na­len Wett­be­werbs­um­feld zu stär­ken. Mit dem Ger­man Brand Award ver­gibt die Stif­tung eine ein­zig­ar­ti­ge Aus­zeich­nung für her­aus­ra­gen­de Markenführung.

Wei­te­re Infos unter https://​www​.ger​man​-brand​-award​.com/