Als Abschluss vor der Som­mer­pau­se lud der Gesang­ver­ein Cäci­lia Kirch­eh­ren­bach mit all sei­nen Chö­ren zu einer Abendse­re­na­de ein.

Den Auf­takt mach­te der Kin­der- und Jugend­chor unter der Lei­tung von Julia Plei­chin­ger und an der Gitar­re von Andre­as Plei­chin­ger beglei­tet. Mit den drei Stücken: „Ich lieb den Früh­ling“, „Un poqui­to can­tas“ und „So ein Pech“ begei­ster­te der Chor­nach­wuchs das Publi­kum, so dass eine Zuga­be folg­te. Erfreu­lich ist, dass der Chor regen Zuspruch fin­det, so dass ab Herbst in zwei Grup­pen geprobt wird.

Mit „Herr Gott, dich loben wir“ eröff­ne­te der gemisch­te Chor unter der Lei­tung von Chri­stof Goger sei­ne Chor­vor­trä­ge. „Heim­li­che Lie­be –Wenn alle Brünn­lein flie­ßen“, „Der Mond ist auf­ge­gan­gen“ und „Heim­weh“ folg­ten als wei­te­re Stücke aus dem Reper­toire des Cho­res. Mit „Dream a litt­le Dream of Me“, „I’ve got a fee­ling“, „Mister Sand­man“ und „You rai­se me up“ stell­te Can­ta­bel­la, eben­falls unter der Lei­tung von Chri­stof Goger und Kla­vier­be­glei­tung von Manu­el Wag­ner, sein Kön­nen unter Beweis.

Das gemein­sa­me Abschluss­lied „Evening rise“, dar­ge­bo­ten vom gemisch­ten Chor und Can­ta­bel­la lei­te­te zum gemüt­li­chen Abschluss über. Vor­her nutz­te Vor­sit­zen­der Micha­el Knör­lein die Gele­gen­heit, sich von Chor­lei­ter Chri­stof Goger, der aus zeit­li­chen Grün­den die Chor­lei­tung abge­ben muss, zu ver­ab­schie­den. Er dank­te für die, in der wegen Coro­na auch schwie­ri­gen Zeit sei­ner Chor­lei­ter­tä­tig­keit in Kirch­eh­ren­bach und über­reich­te ein „Wal­ber­la-Prä­sent“ mit Urkun­de als Dan­ke­schön und Erinnerung.

Zugleich mach­te der Vor­sit­zen­de auch Wer­bung für die ab Sep­tem­ber wie­der statt­fin­den­den Pro­ben unter der neu­en Chor­lei­tung von Regi­na Frei­wald. Bei küh­len Geträn­ken und anre­gen­den Gesprä­chen klang der Abend und die Sän­ger­sai­son aus.