In Zusam­men­ar­beit mit dem Stadt­gar­ten­amt bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth am Sonn­tag, 30. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr, einen Spa­zier­gang durch den Tier­park Röh­ren­see an. Er steht unter dem Mot­to „Das Füll­horn der Natur“. Kin­der und Fami­li­en sind herz­lich will­kom­men. Ein Rund­gang durch den Tier­park Röh­ren­see zu die­ser Jah­res­zeit ist eine Erho­lung für die Sin­ne. Sat­tes nach­wach­sen­des Grün und der ange­neh­me Schat­ten der Bäu­me sind jetzt auch für die Bewoh­ner des Tier­parks wich­tig. Jetzt wach­sen auch die Jung­tie­re her­an. Über die Beob­ach­tun­gen bekom­men Teil­neh­men­de Ein­blicke in die Bio­lo­gie von Tier- und Pflan­zen­welt. Außer­dem kann man einen Blick auf die zu die­ser Jah­res­zeit typi­schen Tätig­kei­ten der Tier­pfle­ger und Gärt­ner wer­fen. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung bei der Volks­hoch­schu­le ist bis Mon­tag, 24. Juli, unter www​.vhs​-bay​reuth​.de mög­lich. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 6,60 Euro. Kin­der bis 16 Jah­ren kön­nen in Beglei­tung Erwach­se­ner kosten­los dar­an teil­neh­men. Die Lei­tung hat Ker­stin Löblich-Ille.