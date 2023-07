Die her­vor­ra­gen­de tou­ri­sti­sche Ent­wick­lung, die sich bereits im 1. Quar­tal 2023 abzeich­ne­te, setzt sich mit der nun vor­lie­gen­den aktu­el­len Tou­ris­mus­sta­ti­stik fort, wie die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) mit­teilt: Von Janu­ar bis Mai gese­hen stieg die Zahl der Gäste­an­künf­te in Bay­reuth um 36,8% und die Zahl der Über­nach­tun­gen um 26,7%. Ver­gli­chen mit dem Refe­renz­jahr 2019 wur­den von Janu­ar – Mai 2023 über 35.000 Über­nach­tun­gen mehr gezählt als vor der Coro­na-Pan­de­mie. Sehr erfreu­lich ist, dass auch die Zah­len der aus­län­di­schen Gäste und Über­nach­tun­gen jetzt wie­der stark anstei­gen: Von Janu­ar – Mai 2023 um 60,2% bei den Ankünf­ten und um 53,9% bei den Über­nach­tun­gen. Die mei­sten aus­län­di­schen Gäste kom­men in die­sem Jahr bis­her aus Polen, auf sie ent­fal­len mit einem Plus von 43,4% 2.704 Über­nach­tun­gen. Es fol­gen die Schwei­zer mit 1.815 Über­nach­tun­gen und +51,9%. Auf Platz drei rücken die US-Ame­ri­ka­ner vor, mit inzwi­schen 1.731 Über­nach­tun­gen und einem Plus von 130,8%. Es fol­gen die Öster­rei­cher mit 1.698 Über­nach­tun­gen, +11,5% und die Ita­lie­ner mit 1.360 Über­nach­tun­gen und +42,4%.

Betrach­tet man aus­schließ­lich den Monat Mai, lie­gen die Ame­ri­ka­ner bei Ankünf­ten und Über­nach­tun­gen sogar auf Platz 1 aller aus­län­di­schen Gäste. 88,8% aller Über­nach­tun­gen gehen aller­dings auf das Kon­to der Gäste aus dem Inland. Die her­vor­ra­gen­de Ent­wick­lung ins­ge­samt ist das Ergeb­nis eines breit­ge­fä­cher­ten Mar­ke­ting­mix der BMTG sowie eines die Auf­ent­halts­qua­li­tät stei­gern­den Ange­bots vor Ort, zu dem auch der Walk of Wag­ner zählt.

Walk of Wag­ner 2023: Wag­ners Freun­de, Hel­fer und Mäzene

Pünkt­lich vor Beginn der Fest­spiel­zeit gibt es ab sofort ein neu­es The­ma auf dem Walk of Wag­ner, das sich Wag­ners Freun­den, Hel­fern und Mäze­nen wid­met, ohne die Richard Wag­ner sei­nen Lebens­traum von den eige­nen Fest­spie­len kaum hät­te rea­li­sie­ren kön­nen. Bereits vie­le Jah­re vor König Lud­wig II. küm­mer­ten sich Unter­stüt­zer um Wag­ners Werk und Leben. Unter ihnen sind bekann­te Per­sön­lich­kei­ten, aber auch zahl­rei­che Hel­fer, deren Namen der neue Walk of Wag­ner 2023 wie­der ins Bewusst­sein ruft. Der Walk of Wag­ner ver­bin­det authen­ti­sche Wag­ner-Stät­ten zwi­schen Haus Wahn­fried und dem Fest­spiel­haus, und auf fast 20 cha­rak­te­ri­sti­schen Kuben mit der diri­gie­ren­den Richard-Wag­ner-Skulp­tur des Künst­lers Ott­mar Hörl fin­den sich jähr­lich wech­seln­de The­men und viel Wis­sens­wer­tes über Richard Wag­ner, sein Werk

und sei­ne Zeit.

Beglei­tend zum Walk of Wag­ner 2023 ist ein Lepo­rel­lo erschie­nen, in dem sowohl Infor­ma­tio­nen zu Richard-Wag­ner-Ori­gi­nal­schau­plät­zen in Bay­reuth als auch ein Stadt­plan­aus­schnitt mit dem Ver­lauf des Walk of Wag­ner ent­hal­ten sind. Der Falt­plan ist an der Tou­rist Infor­ma­ti­on in der Opern­stra­ße 22 in Bay­reuth erhält­lich und steht auf der

Web­site www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de zum Down­load bereit.