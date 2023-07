Das städ­ti­sche Blas­or­che­ster Bay­reuth gastiert am Mon­tag, 24. Juli, um 18.30 Uhr, im Bier­gar­ten Glenk Bräu in der Alt­stadt. Die 40 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker des Orche­sters inter­pre­tie­ren mit viel Lei­den­schaft Songs aus den ver­schie­den­sten Gen­res. Zu Gehör gebracht wer­den Film­mu­si­ken (zum Bei­spiel „How To Train Your Dra­gon“, „The Grea­test Show­man“, „Alad­din“) und Pop­songs (zum Bei­spiel „Cra­zy Litt­le Thing Cal­led Love“). Aber auch tra­di­tio­nel­le Mär­sche („Fest­marsch“ von Johann Strauß oder „Washing­ton Post“) feh­len nicht in dem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm. Die Lei­tung hat Peter König, Lehr­kraft an der städ­ti­schen Musik­schu­le Bayreuth.