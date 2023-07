Con­tai­ner-Kabi­nen für Spie­ler und Schieds­rich­ter wur­den installiert.

Am 20. Mai 2023 gelang den Fuß­bal­lern des FC Ein­tracht Bam­berg der Auf­stieg in die Regio­nal­li­ga Bay­ern. Die Stadt Bam­berg hat die bau­li­chen Vor­aus­set­zun­gen für den Spiel­be­trieb in der viert­höch­sten Liga in Deutsch­land geschaf­fen. „Am Tag, als der Auf­stieg per­fekt gemacht wur­de, haben wir sofort die Bestel­lung für die not­wen­di­gen Con­tai­ner aus­ge­löst. Jetzt wur­den sie gelie­fert und auf­ge­stellt“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, der per­sön­lich mit Ver­tre­tern des Baye­ri­schen Fuß­ball-Ver­ban­des (BFV) an Ort und Stel­le ver­han­delt hatte.

Die Teil­nah­me an der Regio­nal­li­ga Bay­ern ist mit ver­schie­de­nen Auf­la­gen des BFV ver­bun­den und stellt den der­zeit klas­sen­höch­sten Bam­ber­ger Fuß­ball-Ver­ein vor grö­ße­re Her­aus­for­de­run­gen. So besteht der Ver­band auf getrennt zugäng­li­che Umklei­de­ka­bi­nen für Gäste- und Heim­mann­schaft sowie die Schieds­rich­ter. Da dies im Fuchs-Park-Sta­di­on auf Grund der aktu­ell lau­fen­den Sanie­rung nicht mög­lich ist, war es unum­gäng­lich, vor­über­ge­hend eine Aus­weich-Infra­struk­tur im Bereich des soge­nann­ten Fest­gar­tens zu schaffen.

„Die Con­tai­ner stel­len also nur eine Zwi­schen­lö­sung dar, bis die Bau­maß­nah­men im Sta­di­on abge­schlos­sen sind“, erklärt Sport­re­fe­rent Dr. Mat­thi­as Pfeu­fer. Als Eigen­tü­mer der Spiel­stät­te hat die Stadt auch dar­über hin­aus dafür gesorgt, dass die grund­sätz­li­chen Vor­aus­set­zun­gen für die Regio­nal­li­ga-Zulas­sung gege­ben sind. So wird der­zeit unter ande­rem gemein­sam mit dem Ver­ein und ver­schie­de­nen Sicher­heits­be­hör­den das Sicher­heits­kon­zept über­ar­bei­tet. Die Anschlüs­se der Con­tai­ner an Strom, Gas und Was­ser erfol­gen zeit­nah. Zusätz­lich muss zur Abtren­nung der ver­schie­de­nen Berei­che in der kom­men­den Woche auch noch ein neu­er Zaun auf­ge­stellt wer­den. Der OB lob­te das Enga­ge­ment von Dr. Pfeu­fer bei dem her­aus­for­dern­den Projekt.

„Für die Con­tai­ner und die Nut­zung des Fuch­s­park­sta­di­ons muss der Ver­ein eine ange­mes­se­ne Mie­te bezah­len“, stell­te OB Star­ke klar. Eine Gleich­be­hand­lung der Fuß­ball-Ver­ei­ne in der Sport­stadt Bam­berg sei ein wich­ti­ger Fak­tor. Des­we­gen drücken alle die Dau­men, dass dem FC Ein­tracht der Sai­son­start am Sams­tag, 22. Juli 2023, um 13 Uhr gegen Iller­tis­sen gelingt.