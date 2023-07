Es ist eine Situa­ti­on, die sich kei­ner wünscht: Am 4. Mai 2023 bricht um 10:35 Uhr ein Feu­er in einem Pati­en­ten­zim­mer des REGIO­MED Kli­ni­kums Coburg aus. Die Brand­mel­de­an­la­ge des Kli­ni­kums wird ange­steu­ert und Alarm auf Ebe­ne 5 aus­ge­löst: Die Sta­ti­on muss eva­ku­iert werden.

Glück­li­cher­wei­se han­del­te es sich in die­sem Fall um einen simu­lier­ten Brand­aus­bruch mit­tels Nebel­ma­schi­ne, der im Rah­men einer Eva­ku­ie­rungs­übung statt­fand. Das geprob­te Sze­na­rio simu­lier­te einen Brand auf einer mit 30 Pati­en­ten beleg­ten Nor­mal­sta­ti­on, wel­che von einem fünf­köp­fi­gen Pfle­ge­team und zwei Ärz­ten betrie­ben wur­de. Geprobt wur­de dabei selbst­ver­ständ­lich nicht mit ech­ten Pati­en­ten: Mit Unter­stüt­zung der REGIO­MED-Aka­de­mie fan­den sich drei­ßig Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die als Kom­par­sen die Sta­ti­ons­bet­ten belegten.

Das vom genau­en Ablauf der Übung nicht in Kennt­nis gesetz­te Team reagier­te sach­lich und struk­tu­riert auf die Not­si­tua­ti­on: Zunächst wur­de geprüft, ob es sich bei dem Feu­er um einen rea­len Brand­fall han­del­te. Im Anschluss mel­de­te das Team den Ernst­fall an die Pfor­te und begann umge­hend die koor­di­nier­te Räu­mung der Station.

Eva­ku­ie­rung in Rekordzeit

Trotz aller in die Übung ein­ge­bau­ten Wid­rig­kei­ten und Hür­den gelang es dem vor­her nicht ein­ge­spiel­ten Team aus Pfle­gern und Ärz­ten, die gesam­te Sta­ti­on in einer Rekord­zeit von 10 Minu­ten und 30 Sekun­den zu räu­men, zu kon­trol­lie­ren und leer zu mel­den. Eine Geschwin­dig­keit, die auch den Stadt­brand­rat und 1. Kom­man­dant der Feu­er­wehr Coburg beein­druck­te – ins­be­son­de­re da es sich bei der Übung um ein abso­lut rea­li­sti­sches Sze­na­rio han­del­te. Bei einem rea­len Brand wäre somit die Sta­ti­on bereits vor Ein­tref­fen der Feu­er­wehr am Ein­satz­ort geräumt gewesen.