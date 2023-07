Trotz der Hit­ze kamen die mei­sten Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger mit Fami­li­en zur Preis­ver­lei­hung ins Zukunfts­haus. Es galt die Prei­se für den Mal­wett­be­werb des Ver­eins Forch­heim for Future e.V. ent­ge­gen­zu­neh­men. Sie wur­den durch die Spar­kas­se Forch­heim ermög­licht. Zum The­ma: „Wie ich in 10 Jah­ren leben will“ waren ins­ge­samt 39 Kunst­wer­ke abge­ge­ben wor­den. Die­se erge­ben eine inter­es­san­te Viel­falt an Ideen der jun­gen Gene­ra­ti­on für eine lebens­wer­te Zukunft.

Der Vor­sit­zen­de des Ver­eins, Herr Wet­te-Köh­ler, begrüß­te die Anwe­sen­den und erläu­ter­te das brei­te Spek­trum der Akti­vi­tä­ten des Ver­eins zur Ein­däm­mung des Kli­ma­wan­dels und zum nach­hal­ti­gen Umgang mit den Res­sour­cen. Es folg­te noch eine Besich­ti­gung der Repa­ra­tur­werk­statt, die dem Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­str. 16 ange­glie­dert ist und bis­her ein leb­haf­tes Echo in der Bevöl­ke­rung fand. Am Sams­tag wur­de das 158. Gerät zur Repa­ra­tur ange­nom­men seit der Eröff­nung am 22.04.2023.

Die Wer­tung des Mal­wett­be­werbs durch die bei­den Forch­hei­mer Künst­le­rin­nen Rose­ma­ry Keß­ler und Gabrie­le End­res fand in 2 Jahr­gangs­stu­fen statt: 6–10 Jah­re und 11–16 Jah­re. Die bei­den ersten Prei­se sind ein Gut­schein für einen pri­va­ten Work­shop mit der Male­rin Rose­ma­ry Keß­ler. Sie und der Vor­sit­zen­de über­reich­ten anschlie­ßend die Prei­se an die anwe­sen­den Preis­trä­ger und beglück­wünsch­ten die jun­gen Künst­le­rin­nen und Künst­ler zu ihrem Erfolg. Ihre Wer­ke wer­den noch im Schau­fen­ster des Zukunfts­hau­ses zu sehen sein.