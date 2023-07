Eine neue Pra­xis für Ästhe­tik und Natur­heil­kun­de eröff­ne­te Sven­ja Bau­er im Schön­lin­der Weg 38 a in Wunsiedel.

„Ich freue mich über die­sen Zuwachs in Wun­sie­del und wün­sche viel Erfolg und alles Gute“, beglück­wünsch­te Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik die Inhaberin.

Sven­ja Bau­er ist Fach­kran­ken­schwe­ster am Kli­ni­kum Markt­red­witz und aus­ge­bil­de­te Heil­prak­ti­ke­rin. In erster Linie bie­tet sie vor allem ästhe­ti­sche Behand­lun­gen an, wie zum Bei­spiel Hyalu­ron­un­ter­sprit­zun­gen, Lipo­ly­se, Skin­boo­ster oder medi­zi­ni­sches Need­ling. Im natur­heil­kund­li­chen Bereich wird Meso­the­ra­pie angeboten.

Ter­mi­ne kön­nen unter Tele­fon 0152 08548810 oder per Mail unter bs_​thetic@​outlook.​de ver­ein­bart werden.