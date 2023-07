Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Tuba von Prof. Ste­fan Tisch­ler am 20. Juli 2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg.

Beginn ist wie bei allen Abschluss­kon­zer­ten der Mei­ster­kur­se in Haus Mar­teau um 18 Uhr. Am Kla­vier beglei­tet Dmit­ry Rodi­o­nov. Kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro, ermä­ßigt 5 Euro (Schü­ler, Stu­den­ten und Schwer­be­hin­der­te). Eine ver­bind­li­che tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich (Montag–Donnerstag 7–15, Frei­tag 7–12 Uhr).

Meist sind es Vio­lin- und Kla­vier­klän­ge, die im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau erklin­gen. Am Don­ners­tag, 20. Juli aber ste­hen jun­ge Tubi­stin­nen und Tubi­sten auf der Büh­ne des außer­ge­wöhn­li­chen Kon­zert­saals. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer am Mei­ster­kurs für Tuba von Prof. Ste­fan Tisch­ler prä­sen­tie­ren ein viel­sei­ti­ges Pro­gramm auf hohem Niveau.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm schätzt die Viel­falt der Mei­ster­kur­se in Haus Mar­teau: „Neben unse­ren ‚Haupt­in­stru­men­ten´ Vio­li­ne und Kla­vier ste­hen im Kurs­pro­gramm auch Gesang, Kam­mer­mu­sik, Vio­lon­cel­lo, Flö­te, Oboe, Kla­ri­net­te, Fagott, Trom­pe­te, Tuba, Orche­ster­spiel und Per­cus­sion – für jeden Klas­sik­freund ist etwas dabei.“

Der Dozent des Mei­ster­kur­ses für Tuba, Prof. Ste­fan Tisch­ler, ist seit 2010 Solo­tu­bist des Sym­pho­nie­or­che­sters des Baye­ri­schen Rund­funks in Mün­chen. Wäh­rend sei­nes Musik­stu­di­ums an der Musik­hoch­schu­le „Franz Liszt“ in Wei­mar führ­te ihn ein erstes Enga­ge­ment zu den Esse­ner Phil­har­mo­ni­kern (2000–2007), spä­ter wech­sel­te er an die Baye­ri­sche Staats­oper nach Mün­chen (2007–2010). Als Gast spiel­te er in nam­haf­ten euro­päi­schen Orche­stern, unter ande­rem bei den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern, dem Con­cert­ge­bouw Orkest Amster­dam, den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern und dem Bay­reu­ther Fest­spiel­or­che­ster. Unter sei­ner Anlei­tung bekom­men die Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­ler den „letz­ten Schliff“ für ihr Tuba­spiel und prä­sen­tie­ren die Ergeb­nis­se ihrer Stu­di­en­wo­che im Konzertsaal.

Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platz­wahl. Bei Nicht­ab­ho­lung wer­den reser­vier­te Kar­ten zuzüg­lich Bear­bei­tungs­ge­bühr in Rech­nung gestellt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de