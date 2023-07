Gesund­heits­ver­sor­gung 2040 – BeLA-Stu­den­ten dis­ku­tier­ten mit der Lan­des­po­li­tik über die zukünf­ti­gen Struk­tu­ren für haus­ärzt­li­che Pra­xen Land­rat Dr. Her­mann Ulm begrüß­te die Medi­zin­stu­den­tIn­nen zur BeLA-Sum­mer­school im Land­kreis Forch­heim. Die Sum­mer­school 2023 wur­de in der Haus­arzt-Pra­xis in Effel­trich und im Kli­ni­kum in Forch­heim durchgeführt.

BeLA – „Beste Land­par­tie – All­ge­mein­me­di­zin“- ist ein Pro­gramm geför­dert vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge. BeLa hat die Auf­ga­be, Medi­zin­stu­den­ten bereits früh im Stu­di­um mit Inhal­ten der Haus­arzt­me­di­zin theo­re­tisch und prak­tisch ver­traut zu machen. Das Lehr­pra­xen der Uni­ver­si­täts­kli­nik Erlan­gen füh­ren dazu zusam­men mit dem Lehr­stuhl für All­ge­mein­me­di­zin seit Okto­ber 2018 u.a. Wochen­end­se­mi­na­re im Land­kreis durch.