Die BRK-Tages­pfle­ge „Am Mühl­bach“ in Burg­kunst­adt betreut bis zu 23 Men­schen aus Burg­kunst­adt, Alten­kunst­adt, Weis­main und Umge­bung. Am Sonn­tag, den 23.07.2023 lädt das Rote Kreuz herz­lich dazu ein, die BRK-Tages­pfle­ge zu besich­ti­gen. Von 14:00 bis 17:00 Uhr besteht die Mög­lich­keit, das Team um die Pfle­ge­fach­kraft Sabi­ne Grie­ßer und das Rot­kreuz­haus in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße 13 ken­nen­zu­ler­nen. Neben Haus­füh­run­gen kön­nen sich Inter­es­sen­ten auch unver­bind­lich zu The­men der Pfle­ge bera­ten lassen.

Dar­über hin­aus ste­hen die BRK-Mit­ar­bei­te­rin­nen bei Kaf­fee und Kuchen ger­ne für Gesprä­che zur Ver­fü­gung. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Das Rote Kreuz freut sich auf vie­le Gäste.