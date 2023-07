Klas­se Ergeb­nis­se und strah­len­de Gesich­ter: Bei den D1-Lei­stungs­prü­fun­gen des Ver­ban­des Baye­ri­scher Sind- und Musik­schu­len (kurz VBSM) an der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach hagel­te es Top­er­geb­nis­se für Kla­ra Goll­ner, Kai Ramming und Pau­li­ne Hodel am Vio­lon­cel­lo sowie Mag­da­le­na Pfef­fer und Mari­us Zim­mer­mann am Klavier.

„Unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler haben sich zusam­men mit ihren Lehr­kräf­ten über Wochen inten­siv auf die­se Prü­fung vor­be­rei­tet“, erklärt Musik­schul­lei­ter Harald Streit. Neben prak­ti­schen Übun­gen habe man sich in einem Zusatz­kurs in Musik­theo­rie, den Musik­päd­ago­ge Lorenz Trott­mann an meh­re­ren Wochen­en­den abhielt, auch noch das nöti­ge Grund­wis­sen für die schrift­li­che Prü­fung angeeignet.

Der Lohn der vie­len Mühen für Kla­ra, Kai, Pau­li­ne, Mag­da­le­na und Mari­us: Alle Teil­neh­men­den haben die bei­den Prü­fungs­tei­le her­vor­ra­gend gemei­stert. Gemein­sam mit Ver­tre­tern des För­der­ver­ban­des und dem Ver­wal­tungs­rat für die Musik­schu­le, Simon Moritz, bedank­te sich Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann bei allen für ihre außer­ge­wöhn­li­chen Lei­stun­gen. „Ihr seid der beste Beweis dafür, auch welch hohem Niveau an unse­rer städ­ti­schen Musik­schu­le unter­rich­tet und gelernt wird. Und das Beste: Man sieht in Euren strah­len­den Gesich­tern, dass der Spaß beim Musi­zie­ren nie­mals zu kurz kommt!“

Neben einer Urkun­de und einer Ansteck­na­del über­reich­te das Kulm­ba­cher Stadt­ober­haupt zusam­men mit dem För­der­ver­band der Musik­schu­le auch Geschen­ke an die Absol­ven­tin­nen und Absolventen.