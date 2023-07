Am Sams­tag, 22. Juli lädt das Senio­ren­zen­trum Frän­ki­sche Schweiz zum musi­ka­li­schen Weiß­wurst­früh­schop­pen in die Bahn­hof­stra­ße 14 in Eber­mann­stadt ein. Mit­ten in der Stadt und trotz­dem im Grü­nen gele­gen behei­ma­tet das im Jahr 2000 von der dama­li­gen stell­ver­tre­ten­den Mini­ster­prä­si­den­tin Bar­ba­ra Stamm eröff­ne­te Haus 36 Pfle­ge­plät­ze und 73 Service-Wohnungen

Von 10 bis 13 Uhr kann die Ein­rich­tung des Dia­ko­ni­schen Wer­kes Bam­berg-Forch­heim bei einer Haus­füh­rung besich­tigt und bei Johan­nis­beer­ku­chen, Eis und fri­schen Weiß­wür­sten mit­ge­fei­ert wer­den. Musi­ka­lisch unter­hält die „klei­ne böh­mi­sche“, die in mini­ma­ler acht­köp­fi­ger Beset­zung maxi­ma­len böh­mi­schen Sound aus der Frän­ki­schen Schweiz verspricht.