Bei som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren war der Bier­gar­ten der Bad Stebe­ner Kult­knei­pe „Kamin­stu­be“ gera­de rich­tig gewählt und CSU-Orts­vor­sit­zen­der Maxi­mi­li­an Stöckl konn­te zu die­sem Som­mer­stamm­tisch nicht nur zahl­rei­che Besu­cher, son­dern auch stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin Anni­ka Popp will­kom­men hei­ßen. In ihrem Über­blick zu den Mög­lich­kei­ten kom­mu­nal­po­li­ti­schen Han­dels ging Popp vor allem auf die jüng­sten Vor­gän­ge im Hofer Land ein. Bei­spiel­ge­bend für eine neue Form des öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs sei der „Hofer Land­bus“. Der Land­kreis Hof bie­te hier ein Ange­bot wel­ches sei­nes glei­chen sucht und das von der Bevöl­ke­rung sehr gut ange­nom­men wer­de. Die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf ins­be­son­de­re für Frau­en bil­de­te einen wei­te­ren Schwer­punkt ihrer Aus­füh­run­gen. Hier konn­te die Mut­ter zwei­er Kin­der und Bür­ger­mei­ste­rin der Gemein­de Leu­polds­grün aus eige­ner Erfah­rung inter­es­san­te Ein­blicke in die Lebens­wirk­lich­keit geben. „Es hat sich in den letz­ten Jah­ren vie­les zum Bes­se­ren ver­än­dert und es stellt kein Pro­blem dar sei­ne Kin­der auch zu einem offi­zi­el­len Ter­min mit­zu­neh­men“, so Anni­ka Popp. Aller­dings gebe es für den Gesetz­ge­ber bei der Gleich­stel­lung von fami­li­en­be­ding­ten Aus­fall­zei­ten noch Eini­ges zu regeln!

Bür­ger­mei­ster Bert Horn ergänz­te die Aus­füh­run­gen der Land­rä­tin um ört­li­che Aspek­te und beton­te, dass Bad Steben im Hin­blick auf För­de­rung und Gleich­stel­lung von Fami­li­en seit Jah­ren in der kom­mu­na­len Fami­lie vor­an­ge­he. So wer­de man – nicht zuletzt auf Grund der guten Zusam­men­ar­beit mit der Evang.-Luth. Kir­chen­ge­mein­de – dem ab 2026 gel­ten­den Anspruch auf Ganz­ta­ges­be­treu­ung für Grund­schul­kin­der mit dem bereits heu­te prak­ti­zier­ten Modell gerecht.

Wei­te­re Gesprächs­the­men waren die bereits ver­ge­be­nen Arbei­ten zur Sanie­rung des Was­ser- und Kanal­net­zes in Carls­grün sowie die für 2024 anste­hen­den Arbei­ten an und unter der Bach­wie­sen­stra­ße in Ober­st­eben. „Zu Letz­te­rem wird aller­dings eine geson­der­te Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 20. Juli 2023 ab 18.00 Uhr am Feu­er­wehr­haus in Ober­st­eben statt­fin­den“, so der Bür­ger­mei­ster. Hier wird das Inge­nieur­bü­ro Köh­ler den aktu­el­len Pla­nungs­stand vor­tra­gen und für Fra­gen zur Ver­fü­gung stehen.