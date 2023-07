Abschluss­fest des Real­la­bors – Bauwende

Wir fei­ern den Abschluss des Stroh­raum am Apfel­baum Pro­jek­tes und laden euch zu Film und Piz­za auf die Streu­obst­wie­se bei Obern­sees ein! Der Bau wur­de von einem Film­team beglei­tet. Dar­aus ist eine 30-minü­ti­ge Doku­men­ta­ti­on ent­stan­den, die einer­seits zeigt wel­che Schrit­te es braucht, um aus Stroh­bal­len und Lehm einen Raum zu erschaf­fen. Ande­rer­seits fängt sie die magi­sche Stim­mung und die Atmo­sphä­re des gemein­sa­men Wer­kelns, der Natur­ver­bin­dung mit dem Platz und der Kreis­kul­tur ein, die in die­sen Bau­pro­zess gewo­ben wur­den. Im Anschluss an die Film­pre­mie­re tau­chen wir in ein Film- und Pro­jekt­ge­spräch mit den Fil­me­ma­che­rin­nen und Tei­len des Pro­jekt­teams ein.

Wer noch­mal selbst Hand anle­gen und mit dem Bau­stoff Lehm arbei­ten möchte:

Am 22. und 23. Juli 2023 fin­den jeweils von 9.00 – 18.00 Uhr die letz­ten bei­den Tages­work­shops statt.

Lehm­bau Tagesworkshops

Am 22 und 23 Juli besteht die vor­erst letz­te Mög­lich­keit an einem Lehm­bau-Work­shop für den Stroh­raum am Apfel­baum dabei zu sein. Danach ist der Raum fer­tig und kann von der Sola­wi Bay­reuth genutzt wer­den. Wer Lust hat noch­mal oder zum ersten Mal mit dem wun­der­vol­len nach­hal­ti­gen Bau­stoff Lehm in Kon­takt zu kom­men, ist herz­lich eingeladen

mit­zu­ma­chen und mehr über Stroh­bal­len und Lehm­bau zu erfahren.

Im Anschluss fin­det ab 19.00 Uhr eine Abschluss­fei­er mit Open-Air Film­pre­mie­re und Piz­za statt.

Anfahrt und Beschreibung:

Streu­obst­wie­de “Grenz­tal” bei Obern­sees süd­lich des Knock https://​sola​wi​-bay​reuth​.org/​a​n​f​a​h​r​t​-​s​t​r​e​u​o​b​s​t​w​i​e​s​e​-​o​b​e​r​n​s​e​es/

Wann: 22 und 23. Juli 2023 | jeweils 9.00 – 18.00 Uhr

Spen­de nach eige­ner Ein­schät­zung (Ori­en­tie­rungs­wert 70 €)

Anmel­dung bis 19. Juli 2023: strohstadtstaunen@​forum1punkt5.​de

Hin­ter­grund­in­fos: https://​forum1​punk​t5​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​b​a​u​w​e​n​de/