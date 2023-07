Das Kom­pe­tenz­zen­trum für Adi­po­si­tas­the­ra­pie am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, Stand­ort Forch­heim, star­tet Ende Sep­tem­ber das aner­kann­te Ernäh­rungs­pro­gramm OPTI­FAST® 52.

Es han­delt sich hier um ein sorg­fäl­tig inter­dis­zi­pli­när abge­stimm­tes Lang­zeit­pro­gramm auf Selbst­zah­ler­ba­sis mit dem Ziel einer dau­er­haf­ten Gewichts­ab­nah­me und Ver­bes­se­rung von Begleit­erkran­kun­gen bei star­kem Über­ge­wicht. OPTI­FAST® ‑Zen­tren sind seit 1989 erfolg­reich eta­bliert und sowohl the­ra­peu­tisch als auch­me­di­zi­nisch aner­kannt. Die­ses Pro­gramm gibt es aktu­ell in Deutsch­land in nur 32 zuge­las­se­nen Kliniken.

Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me am OPTI­FAST® 52 Pro­gramm ist ein Body-Mass-Index (BMI) grö­ßer als 35 (BMI Kör­per­ge­wicht in kg / Kör­per­grö­ße in m²).

Das Kli­ni­kum setzt auf Fach­per­so­nal und Moti­va­ti­on im Team

Gemein­sam wer­den die Kurs­teil­neh­mer von erfah­re­nen Exper­ten 52 Wochen lang betreut un bei den regel­mä­ßi­gen Tref­fen im Kli­ni­kum beim Errei­chen der selbst­ge­steck­ten Zie­le behut­sam an die Hand genom­men. Den Kurs­teil­neh­mern soll so ein lang­fri­sti­ger Diä­t­er­folg für mehr Gesund­heit und Lebens­qua­li­tät ermög­licht werden.

Grund­la­ge für einen guten The­ra­pie­er­folg sind Dau­er und inten­si­ve per­sön­li­che Betreu­ung des Pro­gram­mes. “Wir wer­den uns mit maxi­mal 16 Teil­neh­mern 52 Wochen lang ein­mal wöchent­lich tref­fen“, freut sich die Pro­gramm­lei­te­rin Maria Beck. Die Teil­neh­mer wer­den von erfah­re­nen Ärz­ten und Psy­cho­lo­gen aus dem Adi­po­si­tas-Zen­trum des Kli­ni­kums medi­zi­nisch beglei­tet und von Ernäh­rungs- und Bewe­gungs­the­ra­peu­ten inten­siv geschult.

Inner­halb des Kom­pe­tenz­zen­trums für Adi­po­si­tas­the­ra­pie von Chef­arzt Dr. Bern­hard Drum­mer obliegt die ärzt­li­che Lei­tung des OPTI­FAST® 52 Pro­gram­mes Ober­ärz­tin Dr. Eli­sa­beth Dewald. Die orga­ni­sa­to­ri­sche Lei­tung und Koor­di­na­ti­on liegt in den Hän­den von Frau Maria Beck.

Ein kosten­lo­ser Infor­ma­ti­ons­vor­trag zum OPTI­FAST® 52 Pro­gramm fin­det am 20.07.2023 von 16–18 Uhr im Kli­ni­kum, Raum U1, statt. Inter­es­sen­ten kön­nen sich hier­zu unter fol­gen­den Kon­takt­da­ten anmelden:

Pro­gramm­lei­tung OPTI­FAST® 52

Frau Maria Beck

Tel-Nr.: 09191–61015093

E‑Mail: maria.​beck@​klinikum-​forchheim.​de