Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung unter­stützt wie­der Denk­mal­sa­nie­run­gen in Bam­berg. Wie die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml mit­teilt, hat der Stif­tungs­rat knapp 80.000 Euro für sechs Sanie­rungs­pro­jek­te in der Welt­erbe­stadt bewilligt.

Fol­gen­de Zuschüs­se sind laut Huml im Ein­zel­nen bewil­ligt wor­den: 21.400 Euro für das Gar­ten­haus beim E.T.A‑Hoffmann-Gymnasium, 18.500 Euro für ein Anwe­sen in der Mit­tel­stra­ße, 14.000 Euro für ein Anwe­sens in der Dr. Rem­eis Stra­ße, 14.000 Euro für den histo­ri­schen Glocken­turm an der Luit­pold­schu­le, 7.100 Euro für ein Anwe­sen in der Fische­rei und 1.900 Euro für ein Anwe­sen am Unte­ren Kaulberg.

Im Land­kreis Bam­berg wer­de eben­falls die Instand­hal­tung von Denk­mä­lern geför­dert, so die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mela­nie Huml. Für die Sanie­rung eines Pri­vat­an­we­sen in der Bach­gas­se in Hall­stadt gewäh­re die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung einen Zuschuss von 20.500 Euro. „Histo­ri­sche Bau­denk­mä­ler sind Zeit­zeu­gen und strah­len ein beson­de­res Flair aus. Doch ein Denk­mal zu erhal­ten, ist mit erheb­li­chen Mühen und oft auch mit hohen Inve­sti­tio­nen ver­bun­den. Des­halb set­ze ich mich ger­ne dafür ein, dass wir Sanie­rungs­pro­jek­te über unse­re Baye­ri­sche Lan­de­stif­tung unter­stüt­zen“, so Huml.