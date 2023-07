MÄR­CHEN­ER­ZÄHL­A­BEND AM 20. JULI IN DER STADT­BÜ­CHE­REI COBURG

Gabrie­le König stellt sich am Don­ners­tag, 20. Juli, um 19 Uhr in der Stadt­bü­che­rei Coburg als Erzäh­le­rin mit selbst­ge­stal­te­ten Bil­dern für das Kami­shi­bai, das japa­ni­sche Papier­thea­ter vor. Dar­un­ter sind Mär­chen, die viel­leicht nicht allen bekannt sind.

Die ehe­ma­li­ge Sän­ge­rin im Chor des Lan­des­thea­ters hat eine Aus­bil­dung zur Mär­chen­er­zäh­le­rin bei den Dorn­ro­sen in Lauf an der Peg­nitz absol­viert. Die musi­ka­li­sche Beglei­tung wird Harald Demetz mit sei­ner Gitar­re über­neh­men. Der ehe­ma­li­ge Leh­rer der Schu­le am Hof­gar­ten war bereits an vie­len Ver­an­stal­tun­gen in der Stadt­bü­che­rei beteiligt.

Der Ein­tritt ist frei, eine Platz­re­ser­vie­rung ist unter stadtbuecherei@​coburg.​de oder 09561/89–1420 ab sofort möglich.