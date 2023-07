Vie­le Erfol­ge bei Jugend musiziert

71 musik­be­gei­ster­te Kin­der und Jugend­li­che aus der Regi­on Bam­berg-Forch­heim haben sich im Herbst 2022 zum Wett­be­werb Jugend musi­ziert ange­mel­det, 46 von ihnen kom­men aus der Stadt Bam­berg. Auf Bun­des- und Lan­des­eben konn­ten 19 von ihnen erste Prei­se erzie­len – Grund genug für eine offi­zi­el­le Ehrung im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses am Max­platz durch Bam­bergs Drit­ten Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner.

Für den Lan­des­wett­be­werb in Pas­sau (März 2023) konn­ten sich 31 Nachwuchsmusiker:innen in fünf Wer­tun­gen qua­li­fi­zie­ren, von denen sich wie­der­um zehn für das gro­ße Fina­le, den Bun­des­wett­be­werb, in Zwickau durch­set­zen konnten.

Das beste Ergeb­nis erziel­te das Fagott-Duo Chia­ra und Alex­an­der Mar­tens, das sich in der Alters­grup­pe (AG) IV (Jhg. 2007/2008) mit 25 Punk­ten das höchst mög­li­che Ergeb­nis erspiel­te und zudem einen Son­der­preis von der Stif­tung Musik­le­ben erhielt. Bereits beim Lan­des­wett­be­werb war das Duo mit einem Spar­kas­sen-Son­der­preis bedacht wor­den. Beacht­lich auch die Lei­stung der jun­gen Pia­ni­stin Lea Hugel, die von Nata­lia Solo­tych an der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg unter­rich­tet wird. Sie erspiel­te sich in der mit ins­ge­samt 138 Teil­neh­men­den sehr star­ken AG III (Jhg. 2009/2010) in der Solo­wer­tung Kla­vier einen ersten Preis mit 24 Punkten.

Her­vor­zu­he­ben ist noch, dass Kla­ra Neme­th an drei Wer­tun­gen erfolg­reich teil­ge­nom­men hat, davon zwei Mal als Gei­ge­rin und ein­mal als Hor­ni­stin. Die bei­den Gei­ge­rin­nen Emma Eß und Kla­ra Her­litzi­us nah­men jeweils an zwei Wer­tun­gen erfolg­reich teil.

Hier die Ergeb­nis­se aller Geehrten:

Bun­des­wett­be­werb, 1. Preis:

Chia­ra Mar­tens und Alex­an­der Mar­tens, Fagott-Duo

Lea Hugel, Kla­vier solo

Bun­des­wett­be­werb, 2. Preis:

Noe­mi Néme­th und Kla­ra Néme­th, Violin-Duo

Bun­des­wett­be­werb, 3. Preis:

Jonas Appel­fel­ler, Vio­li­ne und Lukas Appel­fel­ler, Vio­la – Streicher-Duo

Jana Appel­fel­ler, Kla­ra Néme­th und Tami­na Hein­le, Violin-Trio

Lan­des­wett­be­werb, 1. Preis:

Kla­ra Her­litzi­us, Emma Eß, Hel­len Liats­as und Lisa Mittring, Streichquartett

Simon Resatsch, Jule Meiß­ner, Ilka Not­ter und Luca Prat­ter, Blockflöten-Quartett

Emi­lia Mül­ler, Kla­ra Néme­th und Lot­te Stark, Horn-Trio

Kla­ra Her­litzi­us und Emma Eß, Violin-Duo