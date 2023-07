Streit­berg – Erst­mals lädt das Kura­to­ri­um zur För­de­rung von Kunst und Kul­tur im Forch­hei­mer Land am Sonn­tag, 23 Juli 2023 um 17 Uhr zu einem Som­mer­kon­zert auf die Burg­rui­ne Streit­burg ein.

Im male­ri­schen Ambi­en­te der Burg­rui­ne Streit­burg prä­sen­tiert die Big Band „von der Rol­le“ der Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand som­mer­li­che Big Band-Musik. Von Swing über fun­ki­ge Jazz-Stücke bis zu moder­nen Klas­si­kern ist für jeden Big Band Lieb­ha­ber etwas dabei. Unter der musi­ka­li­schen Lei­tung von Edmund Rol­le erle­ben Sie an die­sem Abend das erst­klas­sig dar­ge­bo­te­ne Reper­toire der Big Band „von der Rol­le“ gepaart mit dem Gesang sei­ner Solo­sän­ge­rin Ker­stin Horz hoch über dem Wiesenttal.

Das Kon­zert fin­det im Innen­hof der Burg­rui­ne mit Bestuh­lung bei frei­er Platz­wahl statt. Für das leib­li­che Wohl sorgt die Feu­er­wehr Streit­berg. Kar­ten zu 12 Euro (ermä­ßigt 10 Euro, Kin­der und Jugend­li­che 10–17 Jah­re 6 Euro) im Vor­ver­kauf bei den Forch­hei­mer Vor­ver­kaufs­stel­len (Ticket­shop Kef­fer­stein, Horn­schuch­al­lee 31, Buch­hand­lung s’blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­str. 1), in der Tourist-

Infor­ma­ti­on Wie­sent­tal und in der VHS des Land­krei­ses Forch­heim, Horn­schuch­al­lee 20. Rest­kar­ten an der Tages­kas­se. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Kon­zert­ver­an­stal­tung erhal­ten Sie im Kul­tur­amt des Land­krei­ses Forch­heim, Tel. 09191 – 861048 sowie im Inter­net unter www​.forch​hei​mer​-kul​tur​ser​vice​.de.

Hin­weis: An der Burg­rui­ne ste­hen kei­ne Park­plät­ze zur Ver­fü­gung. Park­mög­lich­kei­ten: Bür­ger­haus Streit­berg, Wan­der­park­platz Bing­höh­le, Frei­bad Streit­berg und ehem. Sport­ho­tel Streit­berg (Am Gai­ling 6). Bit­te pla­nen Sie einen Fuß­weg von 10 bis 15 Minu­ten ein, so das Kul­tur­amt des Land­krei­ses Forchheim.