Unter der Über­schrift „Mund­tot machen als letz­tes Argu­ment“ erschien im ober­frän­ki­schen „Neu­en Wie­sent­bo­te“ vom 12.7.23 eine Pres­se­mit­tei­lung des Ver­eins „Unser Stei­ger­wald e.V.“ über den Besuch der Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­rin Stef­fi Lem­ke im Steigerwald.

Wie in der Pres­se­mit­tei­lung des Ver­eins „Unser Stei­ger­wald e.V.“ erwähnt, demon­strier­ten auch Natio­nal­park­geg­ner, über­wie­gend Mit­glie­der des Ver­eins „Unser Stei­ger­wald e.V.“, beim Besuch der Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­rin Stef­fi Lem­ke bei Ebrach.

Die Grü­nen-Poli­ti­ke­rin kam auf Ein­la­dung des Ver­eins „Natio­nal­park Stei­ger­wald e.V.“ in den Handt­hal­grund bei Ebrach, um sich über eine mög­li­che Aus­wei­sung eines Teils des Stei­ger­walds zum Natio­nal­park zu informieren.

Die Demon­stra­ti­on der Natio­nal­park­geg­ner aus dem Ver­ein „Unser Stei­ger­wald“ war nicht ange­mel­det. Der stell­ver­tre­ten­de Land­rat und zwei­te Vor­sit­zen­de von „Unser Stei­ger­wald“, Oskar Ebert, hat­te wohl die Anmel­dung ver­ges­sen. In der Pres­se­mit­tei­lung beschwert sich der Ver­ein, dass er bei der Ver­an­stal­tung nicht aus­rei­chend gehört und zu Wort kam und die­ses Ver­hal­ten „wider­spre­che der frei­en Mei­nungs­äu­ße­rung und einer aus­ge­wo­ge­nen Infor­ma­ti­on einer Bun­des­mi­ni­ste­rin“. „Unser Stei­ger­wald“ unter­schlägt dabei die Infor­ma­ti­on, dass mit Bür­ger­mei­ster Man­fred Schötz ein Ver­tre­ter aus der erwei­ter­ten Vor­stand­schaft des Ver­eins bei der Ver­an­stal­tung bereits beim Emp­fang mit der Mini­ste­rin spre­chen durfte.

Trotz einer etwa ein­ein­halb­stün­di­gen Ver­spä­tung auf­grund eines Ver­kehrs­staus sag­te die Mini­ste­rin zu, mit den Ver­tre­tern von „Unser Stei­ger­wald“ ein Gespräch zu füh­ren: im Anschluss an den offi­zi­el­len Teil und einem Wald­spa­zier­gang. Bei die­sem Infor­ma­ti­ons­rund­gang hat­te wie­der Man­fred Schötz aus­gie­big Gele­gen­heit sei­ne Anlie­gen der Mini­ste­rin mit­zu­tei­len. Beim abschlie­ßen­den Gespräch der Mini­ste­rin mit den Natio­nal­park­geg­nern waren dann lei­der nur weni­ge Per­so­nen aus den Rei­hen der Natio­nal­park­geg­ner noch anwesend.

Es ist bedau­er­lich, dass der Ver­ein „Unser Stei­ger­wald“ die Vor­gän­ge ver­zer­rend so dar­stellt, als ob die Bun­des­mi­ni­ste­rin Gesprä­chen und Dis­kus­sio­nen aus dem Weg gegan­gen sei. Von „Mund­tot machen“, wie es der Ver­ein „Unser Stei­ger­wald“ bezeich­net, kann kei­ne Rede sein. Das Gegen­teil war der Fall: die Mini­ste­rin hat die Gesprä­che gesucht und geführt. Aus­führ­lich infor­miert der Bericht in der Lokal­aus­ga­be der Main­post: https://​www​.main​post​.de/​r​e​g​i​o​n​a​l​/​s​c​h​w​e​i​n​f​u​r​t​/​u​m​w​e​l​t​m​i​n​i​s​t​e​r​i​n​-​l​e​m​k​e​-​p​l​a​e​d​i​e​r​t​-​f​u​e​r​-​n​a​t​i​o​n​a​l​p​a​r​k​-​s​t​e​i​g​e​r​w​a​l​d​-​u​n​d​-​f​o​r​d​e​r​t​-​n​a​t​u​r​-​s​c​h​u​e​t​z​e​n​-​u​n​d​-​m​e​h​r​-​n​a​c​h​h​a​l​t​i​g​e​r​e​-​k​o​n​z​e​p​t​e​-​a​r​t​-​1​1​1​7​8​088

Wäh­rend der Ver­an­stal­tung infor­mier­ten die Lan­des­vor­sit­zen­den von Bund Natur­schutz in Bay­ern, Richard Mer­gner, und Nor­bert Schäf­fer, Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz (LBV), über das Enga­ge­ment ihrer Ver­bän­de für einen Natio­nal­park in Fran­ken. Schäf­fer: „Der Natio­nal­park ist die Cham­pi­ons League – und die brau­chen wir auch für den Laub­wald!“ Mer­gner war dafür „die Bevöl­ke­rung dabei mit­zu­neh­men“. Für Lisa Badum (Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te, Bünd­nis 90/​Die Grü­nen) ist das größ­te zusam­men­hän­gen­de Laub­wald­ge­biet in Bay­ern ein Schatz, der nicht ver­schwin­den dürfe.

Die Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­rin Lem­ke unter­strich, wie wich­tig ein Natio­nal­park für die letz­ten intak­ten Buchen­wäl­der in Bay­ern wäre und bedank­te sich bei den Ver­tre­tern des Ver­eins Natio­nal­park Stei­ger­wald für ihr Engagement.

Herz­li­che Grü­ße aus Gerolzhofen

Tho­mas Vizl

Mit­glied des Stadt­rats Gerolzhofen

Mit­glied des Kreis­tags Schweinfurt