Die Kreis­hand­wer­ker­schaft Forch­heim zusam­men mit der Gesund­heits­re­gi­onplus des Land­krei­ses Forch­heim laden am Mitt­woch, 19. Juli 2023, um 18 Uhr zu einer Fach­ver­an­stal­tung, bei der die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter im Fokus ste­hen, in die Räum­lich­kei­ten der KHS Forch­heim, Schüt­zen­stra­ße 26, ein.

Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich ins­be­son­de­re an inter­es­sier­te Arbeit­ge­ber im Land­kreis, die sich zu den The­men „Per­so­nal­fin­dun­g/-bin­dung“ sowie „Betrieb­li­ches Gesund­heits­ma­nage­ment“ infor­mie­ren möchten.

AOK Bay­ern – Die Gesund­heits­kas­se, Direk­ti­on Bam­berg infor­miert anschlie­ßend über Mög­lich­kei­ten des Betrieb­li­chen Gesund­heits­ma­nage­ments und ver­an­schau­licht, wie Maß­nah­men der Betrieb­li­chen Gesund­heits­för­de­rung im Arbeits­all­tag inte­griert wer­den kön­nen. Auch hier wird im Anschluss des Vor­trags aus­rei­chend Raum für Fra­gen und Aus­tausch geboten.

Zur Fach­ver­an­stal­tung kön­nen Sie sich ger­ne kosten­frei unter https://​lra​-fo​.de/​t​e​r​m​i​n​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​ung anmelden.

Bei Fra­gen zur Ver­an­stal­tung kön­nen Sie sich an 09191/86–3511 oder per Mail an gesundheitsregionplus@​lra-​fo.​de wenden.