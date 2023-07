„KAB Senio­ren­wall­fahrt – Unter­wegs mit einer Ver­hei­ßung“ – Ver­an­stal­tungs­an­kün­di­gung – 29. August 2023

Herz­lich lädt die Kath. Arbeit­neh­mer-Bewe­gung Bam­berg e.V. zur dies­jäh­ri­gen Senio­ren­wall­fahrt am 29. AUGUST 2023 ein. Die Wall­fahrt, die zu den größ­ten im Erz­bis­tum Bam­berg gehört, steu­ert in die­sem Jahr mit 13 Bus­sen aus den Berei­chen Bam­berg, Forch­heim, Erlan­gen, Nürn­berg, Peg­nitz, Kro­nach und Kulm­bach das Mün­ster St. Georg in Din­kels­bühl an. Neben den Fah­nen Ihrer Orts­grup­pen und dem Wal­len­fel­ser Musik­ver­ein, hat die KAB auch immer die BOT­SCHAFT FÜR SOZIA­LE GERECH­TIG­KEIT IN DER GESELL­SCHAFT UND IN DER ARBEITS­WELT im Gepäck und wird in die­sem Jahr Ihre Bot­schaft durch die Stra­ßen von Din­kels­bühl tra­gen. Infor­ma­tio­nen zu die­ser Tages­ver­an­stal­tung erhal­ten Sie über die Home­page der KAB Bam­berg: www​.kab​-bam​berg​.de – tele­fo­nisch unter 0951/91691–0 oder über info@​kab-​bamberg.​de