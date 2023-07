Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, 26. Juni 2023, fand im Haus für Kin­der Pinz­berg bei strah­len­dem Son­nen­schein das Jolin­chen-Fit-Fest statt. Zur gro­ßen Freu­de der Kin­der war als Ehren­gast das Jolin­chen der AOK dabei.

Schon seit Sep­tem­ber letz­ten Jah­res steht das The­ma Gesund­heit im Fokus der päd­ago­gi­schen Arbeit im Haus für Kin­der beglei­tet durch das Pro­gramm „Jolin­chen­Kids“ von der AOK. Nun fand als Höhe­punkt im Jah­res­ver­lauf ein Som­mer­fest mit Bewe­gung, Akti­vi­tät und gesun­dem Buf­fet statt.

Die „Wackel­zahn-Kin­der“, die im Sep­tem­ber in die Schu­le kom­men, zogen mit dem Jolin­chen als gesun­de Eisen­bahn auf die Bühne.

Nach der Begrü­ßung mit Musik und Tanz konn­ten die Kin­der an 6 ver­schie­de­nen Bewe­gungs-Sta­tio­nen Stem­pel sam­meln, und zum Schluss beka­men sie eine Jolin­chen-Fit-Fest-Medail­le über­reicht. Mit gro­ßem Enga­ge­ment war von den Eltern und dem Eltern­bei­rat ein gesun­des Buf­fet mit lecke­rem Fin­ger­food auf­ge­baut wor­den. Das Essens­an­ge­bot wur­de auf den Tischen so wie in der Ernäh­rungs­lok ein­ge­teilt: „Obst und Gemü­se“, „Satt­ma­cher“, „Fleisch und Milch­pro­duk­te“, „Öle und Fet­te“, „Süßes und Nascherei“.

Und zum Abschluss des Festes tanz­ten noch­mal alle Kin­der mit dem Jolin­chen einen lusti­gen Tanz zu fet­zi­ger Musik.

Das AOK-KiTa-Pro­gramm wur­de in der Pra­xis und mit wis­sen­schaft­li­cher Unter­stüt­zung ent­wickelt und beglei­tet. Jolin­chen­Kids möch­te errei­chen, dass die Kin­der die The­men Ernäh­rung, Bewe­gung und See­li­sches Wohl­be­fin­den mit Spaß ver­bin­den und mit der Freu­de, Neu­es zu entdecken.