Sport­ler hel­fen Sport­lern – Traum von Bun­des­li­ga und mehr soll rea­li­siert wer­den können

Am 08.06.2023 fan­den die 8. Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten der High­land Games auf Schloss Guten­eck statt. Zum ersten Mal in der Ver­ant­wor­tung: Der High­län­der Bava­ri­an Bar­ba­ri­an e.V. aus Burglen­gen­feld. Am Ran­de die­ser tol­len Ver­an­stal­tung sam­mel­ten die High­län­der für Nico Bay­erl, eben­falls aus Burglen­gen­feld. Nico ist 23 Jah­re alt und lei­det seit sei­ner Geburt an der Mus­kel-Krank­heit SMA II (Spi­na­le Mus­kel­atro­phie Typ II). Des­halb ist er seit sei­nem 3. Lebens­jahr an den Roll­stuhl gebunden.

Er hat sich nie­mals auf­ge­ge­ben und ist mitt­ler­wei­le im Elek­tro­roll­stuhl-Hockey enga­giert. In die­ser Sport­art geht es nicht dar­um, Geld zu ver­die­nen, son­dern Spaß zu haben. Nico ist ein gro­ßes Talent. Um sei­nen Weg wei­ter­ver­fol­gen zu kön­nen, benö­tigt er jedoch einen sehr kost­spie­li­gen Sport­roll­stuhl. Und genau da kamen die High­län­der ins Spiel. Neben den Spen­den vor Ort wur­de im Anschluss in den sozia­len Medi­en ein Auf­ruf gestar­tet, dass jeder die Mög­lich­keit hat Nico zu unterstützen.

Durch die­se Akti­on kamen ins­ge­samt 5500 EUR zusam­men, die nun am Diens­tag, den 11.07.23 über­ge­ben wur­den. Mit dabei auch der DEL2-Pro­fi Niko­la Gajov­ský von den Eis­bä­ren Regens­burg. Er über­rasch­te Nico mit einem von allen Spie­lern hand­si­gnier­ten Eis­bä­ren-Tri­kot. Nico und sei­ne Fami­lie stand die Rüh­rung ins Gesicht und sie freu­ten sich sehr über die­se Unter­stüt­zung. Der Dank und die Freu­de allein zeig­ten, wie wich­tig es dem jun­gen Sport­ler ist. „Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich über die­se Unter­stüt­zung freue. Ich bin mei­nem Traum näher­ge­kom­men und wer­de wei­ter dran­blei­ben. Wie die High­lan­der wer­de ich nicht auf­ge­ben. Ihr alle seid tief in mei­nem Her­zen. DAN­KE!“, so Nico.

Die High­län­der Bava­ri­an Bar­ba­ri­an sor­gen nicht nur in der High­land Games Sze­ne für Furo­re, son­dern sie sind sozi­al sehr enga­giert. Von einem Seil­zieh­wett­be­werb für Timo, oder einer Spen­den­ak­ti­on wäh­rend Coro­na für Chri­stoph, bis hin zu Klei­der­spen­den oder ande­ren Aktio­nen zusam­men mit Tho­mas Axin­ger wird immer wie­der etwas zurück­ge­ge­ben. „Wir sind ein gemein­nüt­zi­ger Ver­ein und wol­len an unse­re Gesell­schaft etwas zurück­ge­ben. Wir haben das Pri­vi­leg, ohne Ein­schrän­kun­gen leben zu kön­nen und wol­len denen, die das nicht kön­nen, ger­ne unter die Arme grei­fen. Der regio­na­le Bezug ist uns hier enorm wich­tig und das haben wir in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer wie­der mit Freu­de tun kön­nen und wer­den dies auch wei­ter tun“, so Clan­chef Mat­thi­as Popp.

Eine tol­le Akti­on, die hof­fent­lich zur Nach­ah­mung anregt.