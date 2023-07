Lydia Göbel aus Zent­be­ch­ho­fen und Wolf­gang Hirsch­mann aus Utten­reuth wer­den in den näch­sten drei Jah­ren an der Spit­ze der Kreis­tags­frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen ste­hen. Ein­stim­mig bestä­tig­te die Frak­ti­on ihre Dop­pel­spit­ze im Amt. Als Stell­ver­tre­ter wähl­te die Frak­ti­on Astrid Mar­schall und Man­fred Bach­may­er aus Ecken­tal. Aus der Sicht der bei­den Frak­ti­ons­spre­cher ist die seit der Kom­mu­nal­wahl 2020 deut­lich grö­ße­re Frak­ti­on „sehr gut zusam­men­ge­wach­sen“. Wich­ti­ge Schwer­punk­te in der zwei­ten Hälf­te der Kreis­tags­pe­ri­ode wer­den die The­men Bus­di­rekt­li­ni­en in Nach­bar­land­krei­se, die Stadt­um­land­bahn sowie die Stär­kung des Bil­dungs­stand­or­tes Erlan­gen-Höch­stadt sein.