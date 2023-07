Mit Musik aus den 1980er und 1990er Jah­ren star­tet das Frän­ki­sche Frei­land­mu­se­um in das Som­mer­fest-Wochen­en­de. Zum Auf­takt spielt DJ Klaus Hein­rich am Frei­tag­abend, 21. Juli 2023 ab 20:00 Uhr am Bier­gar­ten des „Wirts­hau­ses zur Kro­ne“ an Kult­hits der zwei Jahr­zehn­te. Am Sams­tag, 22. Juli 2023 und Sonn­tag, 23. Juli 2023 herrscht dann anläss­lich des Som­mer­fe­stes betrieb­sa­mes Trei­ben auf den Fel­dern und in den Werk­stät­ten des Muse­ums, es gibt offe­ne Mit­mach-Pro­gram­me und Führungen.

An bei­den Fest­ta­gen kann unter ande­rem dem Bogen­bau­er und dem Satt­ler über die Schul­ter geschaut wer­den, auch wer­den alte Hand­ar­beits­tech­ni­ken gezeigt. Dar­über hin­aus kön­nen sich Inter­es­sier­te in der Scheu­ne aus Mail­heim einen Ein-druck ver­schaf­fen, wie die Innen­aus­stat­tung für die Syn­ago­ge aus Aller­s­heim Form annimmt oder direkt an der Syn­ago­ge beim Ver­put­zen zusehen.

Aller­lei Lecke­rei­en ent­ste­hen der­weil in den Back­öfen aus Haid­ling und Ober­zett­litz, so lan­ge der Vor­rat reicht, gibt es Bau­ern­brot, Blootz und Kuchen. Eine Mit­mach­ak­ti­on der beson­de­ren Art ist wäh­rend des Som­mer­fe­stes in der Bau­grup­pe Mit­tel­al­ter zu erle­ben: Das Muse­um zeigt, wie tra­di­tio­nel­le Stroh­schau­ben, die zum Decken des First­pfo­sten­hau­ses vor­ge­se­hen sind, von Hand gebun­den wer­den, die Besu­che­rin­nen und Besu­cher kön­nen hier mit anpacken. Zusätz­lich kann das Som­mer­fest Anlass sein, den drei lau­fen­den Son­der­aus­stel­lun­gen im Muse­um bezie­hungs­wei­se im Muse­um Kir­che in Fran­ken einen Besuch abzustatten.