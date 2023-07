Am 24.06.2023 fan­den bereits zum 7. Mal die „Offe­nen Bam­ber­ger Stadt­mei­ster­schaf­ten im Golf“ beim Golf­club Haupts­moor­wald in Bam­berg statt. Um ganz vor­ne mit dabei zu sein, for­der­te das als Zähl­spiel aus­ge­schrie­be­ne Tur­nier eine kon­stant gute Lei­stung und vol­le Kon­zen­tra­ti­on über 18 Löcher.

Bei der anschlie­ßen­den Sie­ger­eh­rung beglück­wünsch­ten Danie­la Rein­fel­der und Sport­wart Klaus Bei­er die neu­en Stadt­mei­ster 2023. Bei den Damen erspiel­te sich Tine Hein mit 81 Schlä­gen den Titel der Stadt­mei­ste­rin. Peter Herbst, eben­falls mit einer 81er Run­de, wur­de Stadt­mei­ster bei den Herren.

In der Net­to­klas­se bis Hcp 22,0 erreich­te Roland Gei­gen­ber­ger mit 89 Schlä­gen den 1. Platz, dicht gefolgt von Mau­ri­zio Tas­s­il­lo mit 91 Schlä­gen. In der Net­to­klas­se von Hcp 22,1 bis 36 setz­te sich Dani­el LaLon­de­sen mit 93 Schlä­gen an die Spit­ze, vor Dani­el Fischin­ger mit 99 Schlägen.