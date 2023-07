Die The­men der Sendung:

Brot­lo­se Kunst? Bäcke­rei­en in der Kri­se (Erlan­gen, Forch­heim, Kro­nach/­Mit­tel- und Oberfranken)

Immer mehr Bäcke­rei­fach­be­trie­be in Fran­ken müs­sen schlie­ßen. 2010 waren es noch 1.149 Bäcke­rei­en, im ver­gan­ge­nen Jahr ledig­lich noch 794. Die Grün­de sind viel­fäl­tig: schwie­ri­ge Arbeits­zei­ten, Kon­kur­renz durch Dis­coun­ter-Back­shops, hohe Roh­stoff- und Ener­gie­prei­se, kei­ne Nach­fol­ger für alt­ein­ge­ses­se­ne Betrie­be. Die Bran­che, so Ober­mei­ster Alfred Seel von der Bäcker­innung Bam­berg, müs­se an ihrem Image arbei­ten und jun­ge Leu­te wie­der für das tra­di­tio­nel­le Hand­werk begeistern.

Land­luft statt Stadt­frust: Pro­be­woh­nen in Nord­hal­ben (Nordhalben/​Oberfranken)

Was tun gegen die Land­flucht? Vor allem jun­ge Men­schen zieht es in die Städ­te. Im ober­frän­ki­schen Nord­hal­ben will man der Land­flucht den Kampf ansa­gen und mit einer krea­ti­ven Akti­on Men­schen die Idyl­le auf dem Land wie­der schmack­haft machen.

Sport­lich und schick: ein Anzug für Musi­ker (Zirndorf/​Mittelfranken)

Orche­ster­mu­si­ker sind bei Kon­zer­ten voll gefor­dert. Da kommt man schnell ins Schwit­zen in dem dicken Woll­frack. Das hat Chri­sti­ne Barth-Dar­kow erkannt. Nach inten­si­ven Gesprä­chen mit den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern und der Bam­ber­ger Fir­ma Greiff ent­warf sie einen Frack aus ultra-leich­tem Mate­ri­al. Die Man­schet­ten zum raus­knöp­fen sind paten­tiert. Die dehn­ba­ren Ein­sät­ze unter den Ach­seln auch. Und dazu ist der neue Frack pro­blem­los in der Wasch­ma­schi­ne zu reinigen.

Ein Hof­statt für die Köni­gin: neu­es Imker­zen­trum in Hers­bruck (Hersbruck/​Mittelfranken)

Ret­tet die Bie­nen – kei­ne leich­te Auf­ga­be. Mono­kul­tu­ren, ver­sie­gel­te Land­schaf­ten, Pesti­zi­de und Para­si­ten machen den Insek­ten das Leben schwer. Und vie­le Imke­rin­nen und Imker geben der­zeit aus Alters­grün­den auf. Der Imker­ver­ein Hers­bruck ist aktiv gewor­den und setzt mit dem Bau eines neu­en, bar­rie­re­frei­en Aus­bil­dungs­zen­trums für Bie­nen und Imke­rei auf den Nach­wuchs. Dank Werk­statt, Mul­ti­me­dia-Raum und Schau­im­kern kön­nen hier bereits die Jüng­sten mit der Honig­bie­ne auf Tuch­füh­lung gehen.

Auf der Pirsch: die För­ste­rin vom Mut­mach-Wald (Scheinfeld/​Mittelfranken)

Auch der Stei­ger­wald lei­det trotz hohem Laub­holz­an­teil zuneh­mend unter Kli­ma­kri­se und Schäd­lin­gen. „Gut das mei­ne Vor­gän­ger schon vor Jahr­zehn­ten auf bun­te Viel­falt gesetzt haben“, freut sich Ober­för­ste­rin Gaby Wag­ner in Schein­feld. Sie arbei­tet in der Fürst­lich Schwarzenberg‘schen Fami­li­en­stif­tung für einen der größ­ten Wald­be­sit­zer Euro­pas. Wag­ner fin­det in ihrem Revier „Mut­mach-Wald“. Die Fina­li­stin des Wett­be­werbs „För­ster/-in des Jah­res“ setzt auf kon­se­quen­te Reh­wild­be­ja­gung. Dabei stö­ren unter ande­rem Moun­tain­bike-Fah­re­rin­nen und ‑Fah­rer, mit denen sie sich aus­ein­an­der­set­zen muss.

Fran­ken­schau