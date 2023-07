Meh­re­re Unwet­ter­ein­sät­ze im Orts­ge­biet – Ein­satz für den Rüstzug

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 15.07.2023 um 19:30 Uhr den Rüst­zug der Feu­er­wehr Buben­reuth zu meh­re­ren Unwet­ter­ein­sät­zen im Orts­ge­biet. Unter ande­rem blockier­te ein umge­stürz­ter Baum die Rudels­wei­her­stra­ße, wel­cher durch die Kame­ra­den mit Hil­fe der Motor­sä­ge besei­tigt wer­den muss­te. Eben­so muss­ten Äste die zu Boden stür­zen droh­ten mit Hil­fe der Dreh­lei­ter besei­tigt wer­den. Im Orts­ge­biet hat der Sturm den Efeu einer Haus­fas­sa­de kom­plett gelöst, sodass die­ser die Ein­gangs­tü­re zum Wohn­haus ver­sperr­te. Der Efeu wur­de mit der Ket­ten­sä­ge ent­fernt und so die Haus­tü­re wie­der zugäng­lich gemacht. Nach ca. 2,5 Stun­den konn­ten die Ein­satz­kräf­te in das Gerä­te­haus ein­rücken und die Ein­satz­be­reit­schaft wie­der herstellen.