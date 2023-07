Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­rad an Berufs­schu­le I gestohlen

Coburg. Am Frei­tag, zwi­schen 07:00 – 13:00 Uhr, wur­de an der Berufs­schu­le I am Plat­te­näcker ein unver­sperr­tes blau­es Fahr­rad gestoh­len. Der Täter ist noch unbe­kannt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

47-Jäh­ri­ger wirft Glas­fla­schen auf Besu­cher des Sam­ba-Festi­vals und wehrt sich gegen Festnahme

Coburg. Am spä­ten Abend des Frei­tags, den 14.07.2023, wur­de der Cobur­ger Poli­zei mit­ge­teilt, dass am Thea­ter­platz ein Mann mit Glas­fla­schen auf Besu­cher des Sam­ba-Festi­vals wirft. Der Täter ver­such­te ver­geb­lich sich von der schnell ein­ge­trof­fe­nen Poli­zei­be­am­ten zu flüch­ten. Bei der Fest­nah­me ver­such­te er nach den Beam­ten zu schla­gen und zu tre­ten. Der Mann war deut­lich alko­ho­li­siert. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ermit­telt wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und tät­li­chen Angriff auf Voll­streckungs­be­am­te und sucht ins­be­son­de­re nach noch einem bis­lang unbe­kann­ten Geschä­dig­ten, der eben­falls von einer Fla­sche Glas­fla­sche getrof­fen wurde.

Beim Dre­hen eines Joints „gestört“

Coburg. Am Sams­tag kurz nach Mit­ter­nacht wur­de im Stadt­ge­biet Coburg ein 34-Jäh­ri­ger von der uni­for­mier­ten Strei­fe dabei beob­ach­tet wie er sich einen Joint dreh­te. Der Joint und eine klei­ne Men­ge Mari­hua­na wur­den bei der Durch­su­chung sichergestellt.

Mer­ce­des von Besu­cher des Sam­ba-Festi­vals gestohlen

Coburg. Der graue Mer­ce­des C230 einer bra­si­lia­ni­schen Besu­che­rin des Sam­ba-Festi­vals war auf dem Park­platz am Tegut in der Kar­chen­stra­ße abge­stellt. Im Tat­zeit­raum zwi­schen Frei­tag, gegen 20:00 Uhr, bis Sams­tag, gegen 01:00 Uhr, wur­de der Mer­ce­des gestoh­len. Das Auto konn­te bis­lang nicht wie­der auf­ge­fun­den wur­den. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pkw beschä­digt

KRO­NACH – Am Frei­tag zwi­schen 10.35 Uhr und 10.50 Uhr wur­de ein auf dem Park­platz des EDE­KA-Mark­tes in der Wei­ßen­brun­ner Stra­ße abge­stell­ter grau­er Pkw KIA durch bis­lang unbe­kann­te Per­son auf der Fah­rer­sei­te ver­kratzt. Hat jemand Beob­ach­tun­gen gemacht?

Rol­ler beschädigt

KRO­NACH – Unbe­kann­ter beschä­dig­te bei einem in der Andre­as-Lim­mer-Stra­ße 9 gepark­ten Rol­ler den Tacho. Dies geschah ver­mut­lich von Don­ners­tag auf Frei­tag. Der Scha­den beläuft sich auf 50 Euro.