Wegen der Her­stel­lung von Kabel­grä­ben für die Ver­le­gung von Glas­fa­ser wird in Neun­kir­chen am Brand der Bereich Inne­rer Markt, Klo­ster­hof, Erlan­ger Str.

bis zum Erlan­ger Tor in der Zeit vom 17.07. bis 21.07.2023 voll­stän­dig gesperrt.

Die Umlei­tungs­re­ge­lung des Bür­ger­fe­stes bleibt bestehen und ist ent­spre­chend ausgeschildert.