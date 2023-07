Ein­mal im Monat, immer der zwei­te Frei­tag, sind alle Ü60er sehr herz­lich zu einem gesel­li­gen Nach­mit­tag ins Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt ein­ge­la­den. Von 14 bis 16 Uhr ist genü­gend Zeit und Raum zum Kaf­fee trin­ken und Trat­schen – dar­über hin­aus steht jeder Ter­min unter einem ande­ren Motto.

Am 14. Juli steht das Ü60-Café unter dem Mot­to „Flei­ßi­ge Bie­nen“, denn in der Spiel­zeug­indu­strie spielt die Bie­ne eine wich­ti­ge Rol­le, man den­ke nur an die Bie­ne Maja. Aber auch die Fir­ma Hausser brach­te bereits 1920 ein Brett­spiel zur spä­te­ren Kult­bie­ne her­aus, eben­so 1976 eine aktua­li­sier­te Auf­la­ge mit der uns heu­te so ver­trau­ten illu­strier­ten Bie­ne Maja. Die­ses Spiel steht an die­sem Tag auch zum Aus­pro­bie­ren bereit, eben­so wer­den gemein­sam nütz­li­che Insek­ten­ho­tels gebaut.

Kosten: 7 Euro inkl. Ein­tritt, Mate­ri­al, Kaf­fee & Kuchen

Anmel­dung unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de