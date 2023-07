Som­mer­lauf begei­stert Groß und Klein

Bei opti­ma­lem Lauf­wet­ter fand am Sonn­tag, den 2. Juli 2023 die 2. Auf­la­ge des Neun­kirch­ner Som­mer­lau­fes mit Lindel­berg-Trail statt. Mit stol­zen 261 Anmel­dun­gen – vom Kin­der­gar­ten­kind bis zum Trail-Pro­fi – und vie­len Zuschau­en­den war die Reso­nanz im Ver­gleich zum Vor­jahr deut­lich gestiegen.

Wäh­rend sich beim Schü­ler- (1 km), Hob­by- (5 km) und Haupt­lauf (10 km) Sportler:innen aus der Regi­on maßen, lock­te der Trail-Lauf (10,2 km) auch Starter:innen von wei­ter her an den reiz­vol­len Lindel­berg. Die abwechs­lungs­rei­che Trail-Strecke kam wie­der sehr gut an und bei dem star­ken Teil­neh­mer­feld über­rasch­te es nicht, dass sowohl bei den Her­ren (Mar­kus Berg­ler, Ski­ver­ei­ni­gung Amberg) als auch bei den Damen (Mar­ti­na Spiel­ber­ger, MTP Hers­bruck) ein neu­er Strecken­re­kord auf­ge­stellt wur­de (00:37:02 / 00:50:42).

Die Sport­Grup­pe Neun­kir­chen bedankt sich bei allen, die vor Ort waren, ins­be­son­de­re auch der FFW Neun­kir­chen und Gro­ßen­buch, den First Respon­dern aus Dormitz, Schorsch Deller­mann und Bernd Naber für die Unter­stüt­zung mit Fahr­zeug und Mate­ri­al sowie unse­ren lang­jäh­ri­gen Spon­so­ren, für ein gelun­ge­nes Lauf­fest! Wir freu­en uns auf die Fort­set­zung im Som­mer 2024.

Ein Teil der Ein­nah­men wird wie ange­kün­digt zur Anschaf­fung eines Defi­bril­la­tors bei der SG in der Joseph-Kolb-Stra­ße ver­wen­det. Infos und Ergeb­nis­se auf: www​.neun​kirch​ner​-som​mer​lauf​.de

Wir sind auf der Suche nach einer Bier­bank und einem Bier­tisch, die am Sonn­tag, den 2. Juli 2023 an den Alt­glas­con­tai­nern in Gro­ßen­buch abge­legt wur­den. Viel­leicht hat jemand gedacht, dass dort Müll ent­sorgt wur­de und sie mit­ge­nom­men. Das war kein Müll. Wir haben die Sachen nur dort depo­niert, um sie nach unse­rer Lauf­ver­an­stal­tung dort wie­der ein­zu­sam­meln. Bit­te bei der SG Neun­kir­chen mel­den (info@​sportgruppe-​neunkirchen.​de), wir holen die Sachen dann ab. Danke!