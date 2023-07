Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth

OBER­FRAN­KEN. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ver­haf­te­te Diens­tag­nacht meh­re­re Mit­glie­der einer län­ger agie­ren­den Ein­bre­cher­ban­de. Damit konn­te eine über­re­gio­na­le Serie von zahl­rei­chen Ein­brü­chen geklärt werden.

Fünf rumä­ni­sche Staats­bür­ger aus dem Bereich Hof im Alter von 24 bis 34 sind mut­maß­lich für eine Viel­zahl von Ein­brü­chen in ver­schie­de­ne Fir­men in ganz Ober­fran­ken ver­ant­wort­lich. Aber auch in Mit­tel­fran­ken, der Ober­pfalz und Thü­rin­gen schlu­gen sie zu. Sie hat­ten es vor allem auf Elek­tro­ar­ti­kel und Bar­geld abge­se­hen. Der Beu­te­scha­den liegt im hohen fünf­stel­li­gen Bereich. Zudem ver­ur­sach­ten sie durch ihre rück­sichts­lo­se Vor­ge­hens­wei­se hohe Sachschäden.

Die inten­si­ven Ermitt­lun­gen des Fach­kom­mis­sa­ri­ats für Ein­bruchs­dieb­stäh­le der Kri­po Bay­reuth brach­ten letzt­lich den Erfolg: Durch ope­ra­ti­ve Maß­nah­men kamen die Ermitt­ler der gut orga­ni­sier­ten Ban­de auf die Schli­che. In der Nacht zum ver­gan­ge­nen Mitt­woch konn­ten die Tat­ver­däch­ti­gen in Unter­fran­ken aus­ge­macht wer­den. Mit Unter­stüt­zung meh­re­rer Strei­fen der zustän­di­gen Dienst­stel­len erfolg­te die Fest­nah­me an einer Auto­bahn­rast­stät­te. Die Ein­satz­kräf­te stell­ten umfang­rei­ches Beweis­ma­te­ri­al und Die­bes­gut in den Woh­nun­gen des Quin­tets sicher.

Die Män­ner wur­den am Don­ners­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth Haft­be­fehl gegen die Ban­den­mit­glie­der. Sie befin­den sich zwi­schen­zeit­lich in Justizvollzugsanstalten.